Male Danke nema, a slučaj sve zamršeniji: 'Mislim da je još netko uključen u otmicu ili ubojstvo'

Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu govorio je o slučaju male Danke Ilić. Kazao je da za daljnji tijek istrage ne smijemo zaboraviti da djevojčice i dalje nema. Iskazao je bojazan da, sve i da optužnica bude podignuta protiv osumnjičenih za njezino ubojstvo, pravda neće biti zadovoljena, jer dijete i dalje nije pronađeno.

"I da se podigne optužnica i da ljudi budu osuđeni, za mene će ovo i dalje ostati jedan veliki misterij. Danke nema, a ne mogu se pomiriti s tim da su dvoje ljudi tih kapaciteta i intelektualnih sposobnosti uspjeli na ovaj način skrivati ovako jednu veliku tajnu", kazao je Jurić za Blic.

"Osobno smatram da postoji nešto iznad toga i da je još netko uključen, u otmicu, ili u ubojstvo.Jednostavno ta dvojica tog kapaciteta nisu sposobna da naprave tako nešto", dodao je.

Napominje da je napravljen propust u samom startu, koji je sve teže bilo ispraviti tijekom vremena.

"Sve je teže dokazati nešto što je vrlo lako dokazati na samom startu. Kad je sam ministar izašao s priopćenjem, iznenadio sam se. Kasnije je to iznenađenje bilo opravdano. Mislim da je potraga išla u jednom smjeru. Govorim o okolnostima nestanka. Sve je išlo u jednom smjeru, a onda su se niotkuda pojavili drugi ljudi i sumnjivci. Ali ako nemate konkretne dokaze, nikakav trag, DNK... Mislim da je pritisak javnosti bio toliki da je policija morala naći neko rješenje da zadovolji javnost. Mislim da si je policija trebala dati više vremena da bude potpuno sigurna što se dogodilo", kaže Jurić.

Danka Ilić iz Bora nestala je u selu Banjsko Polje kod Bora 26. ožujka i od tada joj se gubi svaki trag. Policijskim očevidom utvrđeno je da je ona ubijena, a za to ubojstvo osumnjičeni su Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka, radnici JKP Vodovod u Boru. No, iako je istraga još u tijeku, rok za podizanje optužnice uskoro istječe, a neka pitanja ostaju neodgovorena... Ipak, osumnjičenicima za Dankino ubojstvo produljen je pritvor do 26. rujna, kada inače istječe šestomjesečni rok za podizanje optužnice i rok za njihov boravak u pritvoru.

