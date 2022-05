Ako izuzmemo rat, situacija u Kijevu trenutno je divna, priča mi u još jednom našem razgovoru profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. "Kesteni su u cvatu, ima jako puno jorgovana i gradom se širi fantastičan miris", veli Kamenjecki, dodajući da je sve super što se tiče vremena i onog što nije vezano uz rat.

U Kijev se sve više vraća i stanovništvo. Međutim, nezgodnu situaciju Ukrajinci trenutno imaju s gorivom. "Benzina na crpkama ima jako malo, a tamo gdje ga ima je niske kvalitete. Moguće da ga miješaju s nečim, dosta često pričaju ljudi da im je stao auto, da im se začepio motor. Digla se cijena, nema dovoljno goriva. Primijeti se da po ulicama ima jako malo auta. Sav benzin ide za vojsku, hitne službe i javni prijevoz, koji je u Kijevu do 16. svibnja besplatan", kaže Kamenjecki. Ljudi zbog toga više koriste bicikle, ili kao on, električne skutere, za koje kaže da su jako praktični sada kada je vrijeme lijepo.

No, stanje u Ukrajini daleko je od dobroga, a na to svako malo podsjete i zračne uzbune koje su se posljednjih dana često oglašavale i u ukrajinskoj prijestolnici. "Bilo je dosta zračnih uzbuna, prekjučer njih čak sedam tijekom dana, a sinoć su bile tri. Nastavljaju se žešći napadi na Odesu. Rusi pretpostavljaju da preko tog područja ide opskrba oružjem za južni dio bojišnice pa raketiraju tamo gdje misle da su Ukrajinci sakrili neko oružje", kaže nam uvodno Kamenjecki, s kojim smo popričali o aktualnom stanju u Ukrajini te posljednjim zbivanjima oko Rusije, koja je uz veliku vojnu paradu jučer proslavila Dan pobjede.

Sve oči svijeta bile su zbog toga uprte u Vladimira Putina i u njegov govor, jer se mislilo da je moguće da će Putin baš na taj dan slavlja u Rusiji proglasili rat koji bi doveo do opće mobilizacije stanovništva. Jer i sada, 76. dana od početka rata, Vladimir Putin stvari ne naziva svojim imenom, već i dalje govori da se radi o "specijalnoj vojnoj operaciji".

Rusi imaju problema s oružjem

S profesorom Kamenjeckim odmah na početku prokomentirali smo Putinov propagandni govor na Danu pobjede. On kaže - ništa drugo zapravo nije očekivao. "Taj dan proglasiti neko zaoštravanje ili mobilizaciju, to bi značilo udariti po očekivanju Rusa. Ljudi koji su na strani Putina nisu očekivali da će on proglasiti nešto u obliku mobilizacije, jer to je Dan pobjede. Niti teoretski nije mogao drugačije tamo izreći", kaže nam ovaj stručnjak. Putin je, pojašnjava nadalje, potvrdio da smatra da je Rusija opkoljena neprijateljima te da su SAD i NATO ponižavali Rusiju nakon raspada SSSR-a, no nije naveo nikakvih racionalnih potvrda baš zbog toga što je to bio propagandni govor.

"Oni će nastaviti s takvom politikom, to im je kontinuitet koji je on prilagodio situaciji. Da to nije bi Dan pobjede, možda bi rekao i nešto drugo, no za Dan pobjede ne može mobilizirati, to psihološki nema logike. S tim smanjenjem svoje opreme i odustajanja od zračnog dijela parade, to je možda jedan detalj koji pokazuje da su u problemima, no inače ništa što je kazao nije čudno.

Svjetskoj javnosti posebno je za oko zapeo detalj otkazivanja zračne parade. Rusi su to opravdali lošim vremenom, no Kamenjecki kaže da je vrlo moguće da su ti avioni zapravo bili na terenu. Dodaje i da su Rusi počeli koristiti oružje koje pokazuje da njima nije sve dobro s opskrbom. "Koriste stare rakete. Dron koji je pao u Zagrebu je bio moderan u odnosu na tip raketa kojima raketiraju Odesu", kaže nam, dodajući da ukrajinske gradove raketiraju raketama zračnog baziranja koja ima oznaku H-22, a koja se proizvodila 60-ih i 70-ih godina. "To je aerobalistički projektil namijenjen uništavanju nosača aviona. A oni sad njima gađaju naše gradove", dodaje ovaj ukrajinski profesor.

Kontrola Hersona zbog Krima

Na samom početku rata, Rusi su planirali zauzeti Kijev, no u tom naumu nisu uspjeli. Sad su pak svoje snage pomakli istočno te se fokusiraju na oblasti Donjeck i Lugansk, no prema nekim izvještajima, niti tamo ne napreduju kako su si zacrtali. "Oni polako pokušavaju napredovati s ciljem izlaska na administrativne granice oblasti Donjeck i Lugansk i zadržati Herson. Da oni to ostvare, stali bi na tome", mišljenja je profesor, dodajući da se iz Putinovih govora može izvući da je definitivna odluka da se u administrativnim granicama kompletno kontroliraju te oblasti.

Kamenjecki smatra da je u cijeloj priči jako važna i još jeda stvar. "Mislim da im je u cijeloj ovoj priči bitna kontrola Hersona i oblasti, jer preko te oblasti ide sjevernokrimski kanal koji opskrbljuje Krim pitkom vodom", kaže, dodajući da je mišljenja da su zbog toga oni krenuli u operaciju u Ukrajini. "Oni su vrlo brzo zauzeli Hersonsku oblast. Taj kanal se vrlo rijetko spominje, no mislim da je to ključna stvar u čitavoj ovoj priči s njihovom agresijom", kaže nam ovaj profesor.

Neki analitičari smatraju da bi, bez obzira na jučerašnji ton govora, Putin lako mogao u bilo kojem trenutku proglasiti opću mobilizaciju. Kamenjecki pak je mišljenja da njemu možda ne bi trebala opća mobilizacija. "Oni smatraju da su vrlo blizu tom rezultatu koji bi htjeli zadržati. Nemaju namjere okupacije čitave Ukrajine, za čitavu Ukrajinu bi trebala mobilizacija", kaže nam.

Borbe će se, dodaje, voditi i dalje. "Što se tiče ukrajinske strane, mi nećemo pretvoriti Ukrajinu u neku "light" verziju, neku manju Ukrajinu. Borit ćemo se za oslobađanje svih teritorija. Jedna je stvar što misle Rusi, a druga je stvar što misli naša strana. Često se to zaboravlja", ističe.

"Mislim da je ta borba s ruske strane po njihovoj procjeni vrlo blizu granica gdje bi oni stali. Oni bi htjeli bez daljnjega stati, no to je vrlo daleko od mira što se tiče okupacija naših područja i želje Ukrajine da oslobodi svoj teritorij", kaže. Što se tiče pregovora i primirja, profesor Kamenjecki kaže da je to sada u fazi neke pauze.

"Nastavak borbe i rezultat te borbe očekuju obje strane. Rusima vjerojatno nije u interesu sada razgovarati o nekim mirovnim planovima, zašto što su čuli da mi planiramo osloboditi svoj teritorij. S naše strane, sve što su napravili Rusi nije za pregovaračku situaciju, da sjednemo za pregovarački stol i o čemu ćemo razgovarati? Rusi ne žele razgovarati o napuštanju teritorija, a nama ne odgovara nikakva druga opcija da krenemo s pregovorima. Za sada nema nekih mogućnosti za nastavak takvih pregovora", govori nam.

Hvataju državljane drugih zemalja

Teška situacija je u Mariupolju, kojeg kontroliraju Rusi. No, i dalje pod njihovom kontrolom nije tvornica Azovstal, gdje su smješteni ukrajinski borci. Kaže da nema nikakvih opcija za izvlačenje tih vojnika, jer Rusija ne pristaje na to. "Oni pružaju junački otpor, prekoračili su sve moguće datume…koliko je puta Rusija od njih tražila predaju i koliko su puta smatrali da će pasti, a ništa od toga nije se dogodilo", kaže, dodajući da je to primjer motivacije u borbama koje se vode diljem zemlje.

U Mariupolju postoji jedan drugi problem, taj da Rusi hvataju državljane drugih zemalja, upozorava naš sugovornik. Rusi su već na početku ovog rata najavljivali da će kazniti sve strane plaćenike, jer oni smatraju da može biti situacija da su neki od tih stranih državljana u ukrajinskoj vojsci. kao primjer navodi Hrvata kojeg su zarobili. "On nije nikakav plaćenik. U takvim slučajevima, oni su spremni za ucjenu i ucjenjivanje drugih zemalja", kaže, dodajući da takve ljude hvataju i stavljaju pred kamere jer bi htjeli pokazati svojim državljanima da u ratu nisu samo Ukrajinci, "nego da protiv njih ratuje truli zapad i njihovi vojnici".

Upitan ucjenjuju li zarobljenim Hrvatom Hrvatsku, Kamenjecki odgovara da da. "Sjetite se prvih najava Rusa, kada su govorili da 200 hrvatskih radikala ide ratovati u Ukrajinu, i da će oni biti mete ruskih vojnika. Tada su čak uložili prosvjednu notu hrvatskom vojnom atašeu u Rusiji. Sada kada se dočepaju nekoga tko govori hrvatski, ili ima hrvatsku putovnicu, naravno da će oni to tako predstaviti i koristiti za unutarnju upotrebu", kaže. "Oni znaju da iza tih ljudi nema hrvatske države, svaki pojedinac se sam odlučivao ići u rat, ali će to iskoristiti za unutarnju upotrebu. Prikazat će to u stilu "mi sada ne možemo napredovati zato što su iz svih zemalja došli ljudi, dovukli oružje i sada podržavaju ukrajinske radikale". To će tako predstaviti za unutarnju upotrebu, odnosno vlastitom stanovništvu", kaže.

Na pitanje je li ovim ratom srušen mit o Rusiji kao vojnoj supersili, Kamenjecki smatra da vjerojatno je, jer je Rusija nakon dugo vremena krenula u takozvani konvencionalni rat. "Prije toga, svi slučajevi kada su SSSR ili Rusija bili u nekom ratnom stanju, oni su vodili borbe protiv gerila, protiv paramilitarnih jedinica koje nisu kompletno naoružane, nemaju zrakoplovnih snaga, nemaju protuzračnih i protutenkovskih snaga. Ovaj put, oni su se umiješali u konvencionalni rat, za koji nisu pripremljeni", govori.

Ističe još jednu važnu stvar. Naime, što se tiče precizne mehanike, elektronike i svega ostaloga, i SSSR i Rusija sada, uvijek su bili u zaostatku u odnosu na ostale zemlje. "Većina svih tih stvari koje predstavljaju kao "Wunderwaffe", to je neka vrsta usavršavanja i modernizacije inačica, pa čak i ovaj avion "Sudnjeg dana" koji su trebali pokazati iznad Moskve", kaže nam ovaj profesor, dodajući da je taj avion zapravo poboljšana inačica aviona Il-96, koji se počeo kreirati krajem 60-ih godina.

Oružje koje sada koriste, primjerice, vrlo je neprecizno pa ljudi ne znaju s njim baratati. "Kada uzmete sve te podatke - lijepo to izgleda samo na Putinovim crtićima, kada on to pokazuje na skupovima, kako njihove rakete zaobilaze proturaketni sustav i kako one pogađaju bilo koji cilj na bilo kojoj točki zemaljske kugle. To njima samo u crtićima dobro ispada. No u stvarnosti je to puno drugačije", kaže.

Zelenskij je pokazao da je hrabar

Dodaje da se na ovom primjeru invazije na Ukrajinu može jasno vidjeti da oni ratuju na isti način kao u Staljinovo vrijeme, samo ljudima. "Oni mogu potrošiti na tisuće ljudi i skrivati od vlastitog naroda kakvi su gubitci. To je ta praksa koju je počeo Staljin - nema problema za živote vojnika, ruske majke će ih roditi još, a oružje koje koristimo je napredno i nema nitko boljeg. To oni kažu o svemu - od kalašnjikova do balističkih projektila. Njima je sve čudo od oružja", kaže Kamenjecki.

Što se tiče ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog, on je jučer u svojim porukama jasno dao do znanja da će se Ukrajina boriti za svoj teritorij. "U videu je išao glavnom ulicom, a tom rutom u mirno doba kod nas su za Dan državnosti bile parade. I rekao je da mi sada radimo na tome da imamo dva dana pobjede, jedan dan je 8.svibanj za sve Europljane i drugi dan je kada oslobodimo Ukrajinu. To je poruka da ćemo se boriti za čitav svoj teritorij i nećemo dopustiti da nama netko oduzme taj teritorij", rekao je, dodajući da je Zelenskij svojim ponašanjem dosta digao moral Ukrajincima.

"Kao medijska osoba, zna na koji način najbolje može plasirati informaciju,kada i gdje mora izaći iz svog ureda za razliku od Putina koji se pojavljuje samo na nekim paradama i u uredima s ogromnim stolovima. Moskva nije raketirana, Kijev je. Moramo razumjeti da čovjek koji vodi centar odluka, on je meta udaraca i ako on izlazi na glavu ulicu i glavni trg Kijeva, ima nešto u sebi što pokazuje da je hrabar", zaključuje profesor Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.