Jedan je britanski liječnik predvidio "značajan porast" slučajeva majmunskih boginja u Ujedinjenom Kraljevstvu u sljedećih nekoliko tjedana. Razlog je taj što je ta zemlja zabilježila 20 slučajeva, dok ih je u Europi više od 100, piše Dailymail.

Bolest, koja je prvi put pronađena kod majmuna, može se prenijeti s osobe na osobu bliskim fizičkim kontaktom, uključujući spolni odnos, a uzrokuje je virus majmunskih boginja.

Dr. Claire Dewsnap, predsjednica Britanske udruge za seksualno zdravlje i HIV, zabrinuta je zbog brzine širenja virusa. Ona je za Sky News izjavila da očekuje "značajan" porast zaraze sljedeći tjedan. "Ono što me najviše brine je da postoje infekcije diljem Europe, pa se to već proširilo. Bolest već kruži općom populacijom i to bi mogli biti stvarno značajni brojevi u sljedeća dva ili tri tjedna", rekla je.

Također je upozorila da bi virus mogao imati "velik utjecaj" na pristup uslugama seksualnog zdravlja u Britaniji jer je osoblje koje dolazi u kontakt s oboljelima prisiljeno na izolaciju.

Kobna sauna

Britanska zdravstvena sigurnosna agencija priopćila je da je značajan udio nedavnih slučajeva u Britaniji i Europi pronađen kod homoseksualaca i biseksualnih muškaraca. Virus je češći u zapadnoj i središnjoj Africi, a broj potvrđenih slučajeva u Britaniji dostigao je 20, dok se epidemija pojavila u još devet zemalja, uključujući Španjolsku, Portugal, Njemačku i Italiju.

Jučer su zdravstvene vlasti u Španjolskoj prijavile još 23 potvrđena slučaja majmunskih boginja, uglavnom u regiji Madrida gdje je regionalna vlada zatvorila saunu koja je povezana s većinom infekcija. Vjeruje se da u Španjolskoj ima 50 slučajeva, 30 potvrđenih i 20 sumnjivih, uz dva potvrđena slučaja na španjolskim Kanarskim otocima.

"Što se tiče infekcije i njezinih posljedica za pojedince, nisam toliko zabrinuta", rekla je Dewsnap za BBC Radio 4.

U međuvremenu, profesor Sir Peter Horby, ravnatelj Instituta za pandemijske znanosti na Sveučilištu Oxford, opisao je trenutnu epidemiju majmunskih boginja kao "neobičnu situaciju", jer se virus prenosi unutar zajednica izvan središnje i zapadne Afrike.

"Prenosi se bliskim kontaktom od osobe do osobe i u prošlosti nismo vidjeli da je jako zarazan. Ono što je neobično u vezi s ovim što sada vidimo je da vidimo da se prijenos događa u Europi, a sada i u drugim zemljama", rekao je.

'Važno je da prekinemo prijenos'

"Čini se da postoji neki element seksualnog prijenosa jer se veliki udio trenutnih slučajeva otkriva kod homoseksualaca i biseksualnih muškaraca. Zato je vrlo važno da prenesemo poruku da ako ljudi imaju neobične kožne lezije da brzo potraže pažnju kako bismo to mogli kontrolirati. Važno je da prekinemo prijenos i da se to ne uspostavi u ljudskoj populaciji u Europi", dodao je Horby.

Majmunske boginje su obično blaga infekcija, sa simptomima uključujući groznicu, glavobolje i karakterističan osip. U Britaniji vlasti nude cjepivo protiv velikih boginja zdravstvenim radnicima i drugima koji su možda bili izloženi.

Španjolska procjenjuje različite terapijske mogućnosti, poput antivirusnih lijekova i cjepiva, ali zasad svi slučajevi imaju blage simptome i stoga nije bilo potrebno posebno ad hoc liječenje, izjavila je novinarima u petak španjolska ministrica zdravstva Carolina Darias.

Portugalski slučajevi i dalje su pod kliničkim praćenjem, ali nijedan nije hospitaliziran jer su svi stabilni, priopćilo je zdravstveno tijelo. Portugal ima 14 potvrđenih slučajeva i 20 sumnjivih infekcija. A preko Atlantika, postoje dva potvrđena slučaja u Kanadi, s 20 sumnjivih slučajeva.

Postoje i slučajevi u Italiji, Švedskoj, Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Francuskoj, Izraelu i Australiji.

Što su majmunske boginje?

Majmunske boginje se po prvi put šire globalno, u epidemiji koja je zatekla zdravstvene službenike. Jedanaest zemalja, uključujući Australiju, sada je otkrilo ovaj tropski virus, koji se obično nalazi samo u Africi.

Majmunske boginje obično su dolazile od zaraženih životinja u zapadnoj i središnjoj Africi. Smatra se da virus šire glodavci, uključujući štakore, miševe, pa čak i vjeverice. Ljudi mogu dobiti bolest, ako ih ugrizu zaražene životinje, ili dodirnu njihovu krv, tjelesne tekućine ili kraste. Konzumiranje kontaminirane divljači ili mesa grmlja također može širiti virus.

Ortopoksvirus može ući u tijelo kroz oštećenu kožu, kao i kroz oči, nos i usta. Unatoč tome što se uglavnom prenose divljim životinjama, bilo je poznato da se majmunske boginje mogu prenijeti između ljudi. Međutim, zdravstveni čelnici inzistiraju da je to vrlo rijetko.

Do širenja s čovjeka na čovjeka može doći izravnim kontaktom, a također se može širiti kašljanjem i kihanjem. Stručnjaci smatraju da virus prolazi kroz kontakt koža na kožu tijekom seksa.

Pacijentima zaraženim majmunskim boginjama može proći do tri tjedna da razviju bilo koji od simptoma. Rani znakovi virusa uključuju groznicu, glavobolju, bolove u mišićima, bolove u leđima, natečene limfne čvorove, zimicu i iscrpljenost, što znači da se često može zamijeniti s drugim uobičajenim bolestima. Ali njegova najneobičnija značajka je osip koji često počinje na licu, a zatim se širi na druge dijelove tijela, najčešće ruke i stopala.

Osip se mijenja i prolazi kroz različite faze prije nego se konačno formira krasta, koja kasnije otpada. Smatra se da zarazno razdoblje traje tri tjedna, ali može varirati među pojedincima. Majmunske boginje su prvi put otkrivene kada je došlo do izbijanja bolesti nalik boginjama kod majmuna držanih za istraživanje 1958. godine. Prvi slučaj kod ljudi zabilježen je 1970. godine u Demokratskoj Republici Kongo i od tada je zaraza zabilježena u brojnim zemljama središnje i zapadne Afrike.

Majmunske boginje su obično blage, a većina pacijenata se oporavlja unutar nekoliko tjedana bez liječenja. Ipak, bolest ubija i do 10 posto ljudi koje zarazi. Cjepivo protiv velikih boginja može zaštititi od majmunskih boginja jer su virusi koji uzrokuju bolesti povezani. Podaci pokazuju da sprječava oko 85 posto slučajeva.

Postoji i nekoliko antivirusnih lijekova i terapija za velike boginje za koje se čini da djeluju na majmunske boginje. To uključuje lijek tecovirimat, koji je odobren za liječenje majmunskih boginja u EU u siječnju.