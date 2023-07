Dječak ubojica, koji je 3. svibnja počinio masakr u beogradskoj osnovnoj školi, imao je samo 13 godina, a ubio je devetero svojih vršnjaka i portira škole. Još četvero djece i profesoricu povijesti teško je ranio, a ovoga puta, tijekom saslušanja, i roditelji nastradalih učenika mogli su mu postaviti pitanje, piše Kurir.

Na pitanje kada je zadnji put zaplakao, hladno je i bez emocija odgovorio da se ne sjeća. Ispitivali su ga, a on je odgovarao putem videopoziva iz prostorija psihijatrijske klinike na kojoj je već dva i pol mjeseca. Taj 13-godišnjak potvrdio je da je prije masakra napravio popis djece koje želi ubiti pa, ipak, odustao od toga.

"Napravio sam popis pa sam odustao i odlučio ubiti sve redom. Ne znam zašto sam odustao, znam da sam pucao, ali da nisam vidio krv i da nisam znao je li netko mrtav", kazao je dječak. Tek u ponedjeljak, tijekom saslušanja, saznao je koje je sve osobe ubio.

Podsjetimo, 3. svibnja dječak ubojica ušao je naoružan u školu pa prvo ubio portira, zatim tri djevojčice koje je zatekao na hodniku, a onda je ušao u svoj razred koji je imao sat povijesti i počeo redom ubijati djecu.

'Ubijao sam redom, svakoga tko je naišao'

"Osim o oružju, sefu iz kojeg je rekao da je lako uzeo oružje, streljani i vježbanju gađanja, postavljana su mu pitanja koja se tiču odnosa u njegovoj obitelji. Kada su ga pitali kakav je njegov otac, on je odmah odgovorio 'dobar i pametan', ali kada mu je isto pitanje postavljeno za majku, šutio je gotovo cijelu minutu, a onda je rekao 'brižna i pametna'", rekao je izvor srpskom Kuriru.

Dok je bio u pritvoru, uopće se nije raspitivao za oca, a svi su dobili dojam da je on važan samo sebi. Kada su ga pitali što misli da će biti kada jednom izađe iz bolnice, kratko je odgovorio - "ništa dobro". Rekao je da je bio žrtva psihiškog zlostavljanja i da su mu kolege iz škole dolazili na druženje, ali da mu to baš i nisu bili prijatelji. Upitali su ga i zna li da je dječak kojeg je teško ranio rekao da mu je on bio najbolji prijatelj, a on je kratko odgovorio da ne zna.

Upitali su ga i zašto je pucao, a kada je odgovarao, nastao je muk.

"Pogriješio sam, to je bila greška", kratko je, ali hladnokrvno odgovorio. Majka jedne djevojčice pitala ga je zašto je ubio njezinu kćer kada je nije poznavao.

"Ubijao sam redom, svakoga tko je naišao. Žao mi je", završio je 13-godišnjak.

Srpski Blic analizirao je odgovore dječaka ubojice pa došao do zaključka da se iskaz ne razlikuje toliko u činjenicama, koliko u odnosu ubojice prema onome što je počinio. Dječakov iskaz u javnost je dospio samo kao prepričani odgovori njegova odvjetnika. Ipak, 13-godišnjak je odgovarao četiri sata, no ne postoje podaci koji bi ukazali na bitne detalje - ton, ekspresije lica, ostali vidovi komunikacije.

Puno je nelogičnosti

U početku je govorio da se ne kaje ni za čim što je napravio i da je bitan jedino sam sebi, no na zadnjem saslušanju potvrdio je da se kaje i "kada bi vratio film, to ne bi opet napravio". Često je ispitivao što se priča o njemu i što pišu mediji, žrtve su mu bile samo broj, a sada fotografije kolega nije htio ni vidjeti.

"Nije želio vidjeti slike prijatelja koje je ubio i u objašnjenju je rekao da mu je neugodno", kazao je dječak ubojica. Za sada ne zna što će se dogoditi s njegovom budućnosti, ali zna da će neće biti normalna. Često je ispitivao kada će izaći, a želja mu je kupiti kamp-prikolicu i putovati po svijetu. Međutim, dva mjeseca kasnije nije više toliko optimističan.

Na zadnjem saslušanju rekao je i da ne može objasniti zašto se odlučio za strašan zločin koji je počinio "osim tvrdnje da je imao loše osjećaje prema vršnjacima". Prvi je put pokazao neke emocije.

"Ostaje upitno je li se dječak ubojica i zaista istinski kaje ili je to samo društveno prihvatljiva izjava koju je dao", zaključio je izvor za Blic.