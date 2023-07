Dječak uhićen zbog ubojstva zaštitara i devetero učenika u beogradskoj osnovnoj školi početkom svibnja, kada je teško ranio petero učenika i nastavnicu, saslušan je u utorak u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu (VJT). Tužiteljstvo ga je saslušalo u okviru istrage koju vodi protiv njegova oca koji je osumnjičen za teška djela protiv opće sigurnosti, budući da je sin osumnjičenog u vrijeme ubojstva bio mlađi od 14 godina, što ga oslobađa kaznene odgovornosti.

Izjavu tužitelju dao je u svojstvu svjedoka u nazočnosti majke kao zakonitog zastupnika, video-konferencijskom vezom iz psihijatrijskog odjela za mlade, gdje je pod nadzorom od uhićenja 3. svibnja.

Blic navodi kako tijekom četverosatnog ispitivanja nije mogao konkretno objasniti zašto se odlučio na stravičan zločin, osim tvrdnje da je imao loše osjećaje prema vršnjacima.

Jučer je prvi put pokazao neke emocije dok se neposredno nakon ubojstava ponašao potpuno drugačije: hladno, distancirano, bez osjećaja kajanja ili povezanosti s ocem, majkom, sestrom.

"Jučer je izjavio da se kaje. Nije želio vidjeti fotografije prijatelja koje je ubio i u objašnjenju je rekao da mu je neugodno" kaže Blicov izvor.

Opisao odnose u obitelji

Govoreći o obiteljskim odnosima, rekao je da u kući nije bilo posebnih pravila. Nije bilo kažnjavanja, osim "blage kazne oduzimanja telefona". Od njega i sestre se očekivalo da budu pristojni i kulturni.

Odnos s ocem opisao je kao dobar, a za majku je rekao da je brižna, suosjećajna, pametna i dobra. Ustvrdio je da su se roditelji lijepo slagali i da mu sada nedostaju otac, majka, sestra, pas i ujak.

Također je ispričao i da je igrao kontroverznu videoigru Valorant, tzv. pucačinu u kojoj skupine od petero igrača napadaju jedni druge.

No u dosadašnjem tijeku istrage oko motiva za zločin zasad nije utvrđena čvršća povezanost između igranja ove videoigre s planiranjem i izvršenjem masovnog ubojstva, dodaje Blic i navodi kako je dječak tijekom ispitivanja ispričao i da je na ideju da ubija po svojoj školi dobio kada je gledao dokumentarni film u kojemu se spominjalo masovno ubojstvo, neslužbeno doznaje Blic.

Izjavio je kako je nastavio na internetu pretraživati pojmove na temu pucnjava i ubojstva, i analizirao što su napadači radili i gdje su, uvjetno rečeno, "griješili" prilikom izvršenja svojih užasnih zločina.

Otac mu stavio pištolj u ruke

Telegraf.rs pak piše kako je dječak otkrio da mu je otac stavio pištolj u ruke u streljani u kojoj je tri puta s njim vježbao pucanje.

"Osumnjičeni je izjavio da mu je otac stavio pištolj u ruke, dakle ne instruktor, nego njegov otac. Otac je ponio svoja dva pištolja i poveo sina u streljanu. Onda je rekao instruktoru da ga obučava da puca i to baš s njegova dva pištolja. Otac je izričito tražio, inicirao je da njegovo dijete nauči precizno pucati. Dakle, on mu je omogućio obuku s pištoljima", rekao je sugovornik Telegrafa.

Dječak je otkrio i kako je provalio u očev sef s oružjem.

"Dječak osumnjičen za masakr u školi je na saslušanju do detalja opisao kako je provalio šifru sefa u kojem je njegov otac čuvao oružje. Sef ima tri broja. Kako je (dječak) izjavio, on je zatekao brojčanik već namješten na prva dva broja, a treći je okrenuo i iz drugog puta pogodio. Prema izjavi našeg sugovornika iz istrage, on je veoma lako otvorio sef i vjeruje se da je otac odgovoran, odnosno, kriv jer nije dovoljno dobro osigurao mjesto na kojem čuva oružje", rečeno je za Telegraf.

Kurir piše kako je dječak bio mrtav-hladan kada je prije saslušanja nakon dva i pol mjeseca vidio majku.

"Inicijalni razlog susreta je bio taj što je majka kao staratelj morala nazočiti saslušanju maloljetnika. Kada je ušla u prostoriju, majka ga je zagrlila, ali je dječak ostao prilično hladan. Djelovalo je kao da su stranci i da se ne radi o majci i djetetu - opisuje izvor Kurira kako je protekao prvi trenutak susreta te otkriva da su svi prisutni ostali šokirani jer je na isti način proteklo i saslušanje.

"Kada je počelo ispitivanje putem video-konferencijske veze djelovao je malo uznemireno, ali se onda u trenutku sabrao i bio potpuno smiren i staložen", kaže i dodaje da je dječak ubojica u jednom trenutku, zaista rekao da se kaje i da mu je žao zbog zločina koji je počinio.

'Kajanje nije bilo iskreno'

"Svima koji su bili prisutni jasno je da kajanje nije bilo iskreno. Djelovalo je da to kaže samo zbog toga što to tako treba, bez bilo kakve iskrene emocije. Odgovori koje je davao više priliče nekome tko je daleko stariji od njega, nema sumnje da je riječ o djetetu koje je manipulator, svjesno svega pa čak i toga kakvi se odgovori trebaju davati na određena pitanja", opisao je izvor.

Više javno tužiteljstvo vodi istragu protiv dječakova oca zbog sumnje da je obučavao svog 13-godišnjeg sina da rukuje vatrenim oružjem i streljivom, vodeći ga u streljane kako bi uvježbavao gađanje meta, a ta aktivnost i obuka očito ne odgovaraju njegovoj životnoj dobi", navedeno je u priopćenju.

Otac je osumnjičen za nesigurno držanje oružja i streljiva ,jer nije osigurao uvjete da streljivo i oružje budu nedostupni neovlaštenim osobama.

To je, kako se sumnja, za posljedicu imalo da se njegov sin uspio domoći pištolja "CZ Shadow" i malokalibarskog pištolja "Ruger MK" za koje osumnjičeni posjeduje dozvole, a držao ih je u neosiguranom metalnom sefu u predsoblju stana.

Otac dječaka osumnjičenog za ubojstvo uhićen je par dana nakon sina i već jednom mu je produžen pritvor, a istraga je pokrenuta i protiv majke na temelju sumnji za nesavjesno roditeljstvo i zapostavljanje u odgoju.