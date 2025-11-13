FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR /

Stravičan zločin u blizini Trsta: Majka prerezala grkljan svome sinu (9)

Stravičan zločin u blizini Trsta: Majka prerezala grkljan svome sinu (9)
×
Foto: Jean-michel Feinen/alamy/profimedia/Ilustracija

Obitelj je već neko vrijeme bila pod nadzorom socijalne skrbi, dok su kod majke ranije zabilježeni mentalni problemi

13.11.2025.
9:31
danas.hr
Jean-michel Feinen/alamy/profimedia/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stravičan zločin potresao je talijanski gradić Muggia u blizini Trsta gdje je žena (55) ubila svog devetogodišnjeg sina. 

Zločin se dogodio u srijedu navečer u njihovom domu kada je majka sinu nožem prerezala grkljan.

Radi se o ženi ukrajinskog podrijetla koja je rastavljena od oca dječaka. Obitelj je već neko vrijeme bila pod nadzorom socijalne skrbi, dok su kod majke ranije zabilježeni mentalni problemi, piše Il Messaggero.

'Nije drastična situacija'

Zločin je otkriven nakon što je otac dječaka, koji ne živi u istom gradu, pozvao policiju nakon što nije uspio stupiti u kontakt s bivšom suprugom. 

Policija je ubrzo izašla na teren, a pri dolasku u stan mogli su samo potvrditi smrt. 

Na mjestu tragedije je bila i majka koja je nakon ubojstva sina, bezuspješno pokušala presuditi i sebi. 

Gradonačelnik Paolo Polidori kazao je da je riječ o teškoj, ali 'ne i drastičnoj situaciji'. 

POGLEDAJTE VIDEO: Novi detalji o ubojstvo u Velikoj Gorici: Osumnjičena žena od prije poznata policiji

ItalijaUbojstvo DječakaUbojstvoUbojstvo DjetetaTrst
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR /
Stravičan zločin u blizini Trsta: Majka prerezala grkljan svome sinu (9)