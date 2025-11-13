Stravičan zločin u blizini Trsta: Majka prerezala grkljan svome sinu (9)

Stravičan zločin potresao je talijanski gradić Muggia u blizini Trsta gdje je žena (55) ubila svog devetogodišnjeg sina.

Zločin se dogodio u srijedu navečer u njihovom domu kada je majka sinu nožem prerezala grkljan.

Radi se o ženi ukrajinskog podrijetla koja je rastavljena od oca dječaka. Obitelj je već neko vrijeme bila pod nadzorom socijalne skrbi, dok su kod majke ranije zabilježeni mentalni problemi, piše Il Messaggero.

'Nije drastična situacija'

Zločin je otkriven nakon što je otac dječaka, koji ne živi u istom gradu, pozvao policiju nakon što nije uspio stupiti u kontakt s bivšom suprugom.

Policija je ubrzo izašla na teren, a pri dolasku u stan mogli su samo potvrditi smrt.

Na mjestu tragedije je bila i majka koja je nakon ubojstva sina, bezuspješno pokušala presuditi i sebi.

Gradonačelnik Paolo Polidori kazao je da je riječ o teškoj, ali 'ne i drastičnoj situaciji'.

