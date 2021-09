Majka i kći u Sjevernoj Irskoj umrle su u razmaku od manje od dva tjedna nakon što su se zarazile koronavirusom, piše Daily Mail.

Sammie-Jo Forde (32) umrla je bolnici blizu Belfasta prošle subote, samo 11 dana nakon što je njezina 55-godišnja majka umrla na istom odjelu 31. kolovoza. 'Do kraja života progonit će me misao zašto se moja kći nije cijepila", rekao je otac 32-godišnjakinje, majke četvero djece, Kevin McAllister.

'Tata, mama je umrla'

I majka i kći su za život zarađivale brinući se za starije osobe u njihovu domu. Forde se iz bolničke sobe dopisivala sa svojim ocem. U jednom trenutku poslala mu je šokantnu poruku: 'Tata, mama je umrla". McAllister nije znao točan razlog zašto se majka, s kojom se razveo, kao ni kći nisu cijepile protiv korone.

"Ljudi koji se ne cijepe protiv Covida-19, ne razmišljaju o ljudima koji ostaju iza njih. Izgubio sam kćer, najbolju prijateljicu. Sve što mi je ostalo su sjećanja na nju, motociklističke utrke, pecanje…", rekao je shrvani otac.

'To će me progoniti do kraja života'

"Sljedećeg ponedjeljka moram pokopati moju prvorođenu, najbolju prijateljicu, kćer i nikada neću moći shvatiti zašto se nije cijepila. To će me progoniti do kraja života", zaključio je Kevin McAllister.