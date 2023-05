Tatjana S., majka jedne učenice koja se nalazila na zloglasnom popisu imena mladog ubojice, koji je u elitnoj beogradskoj školi usmrtio osmero svojih kolega i zaštitara te ranio učiteljicu i još šest učenika, ispričala je za Jutarnji list da se njezina kći družila s dječakom.

"Moja kći i ubojica dva su mjeseca bili u platonskoj vezi. Čuli su se svaku večer po dva sata. Ona je bila na njegovoj monstruoznoj listi za odstrjel. U srijedu je imala nastavu u popodnevnom turnusu, ali je ujutro trebala doći u školu na pripreme za natjecanje. Nije joj se nikako dalo ići iako sam joj ja govorila da bi trebala. Srećom, nije me poslušala. Zbog toga je danas živa, a ja ne mogu uopće doći k sebi. Mučno mi je od života, iako sam presretna što je ona tu kraj mene", kazala je Tatjana.

Ispričala je kako joj je kći nakon svega rekla ‘Niti mi se živi, niti mi se izlazi van‘ te da su obje puno plakale. Dodala je da se već javila psihologu za pomoć, a ne zna ni kako pomoći svojoj kćeri koja je u enormnom šoku, ali je ipak smogla snage s prijateljicom otići zapaliti svijeću za svoje kolege.

'Nije istina da nisu razgovarali s njim'

Tatjanina kći, koja ide u osmi razred iste škole, i dječak-ubojica bili su u siječnju skupa u jezičnom kampu u Francuskoj, a Tatjana je tamo upoznala i dječakove roditelje te, kako kaže, stekla dojam da su potpuno normalni ljudi te kako je sigurna da je dječak bio voljen i da nije bio zlostavljan.

"Nije istina da nisu razgovarali s njim", kaže. "I danas, nakon tragedije, nemam negativan stav prema njima, iako vidim da drugi imaju. A zašto je on napravio pokolj? Nisam vjernica, ali vjerujem da postoji nešto više od nas. Neki ljudi su jednostavno rođeni zli, a nedostatak sistema to dodatno potakne. U Srbiji je sve bazirano na licemjerju i lažima. Udovicu kriminalca nazivaju ‘srpskom majkom‘, to je generalni sustav vrijednosti ovdje", kaže s puno gorčine.

Dodaje da su njezina kći i ubojica nekoliko puta otišli u kino te da joj je izgledao kao običan dječak, ni po čemu drugačiji.

"Kćeri je on bio zanimljiv, njih dvoje bi razgovarali na mobitel svake večeri po dva sata. Ona bi bila u svojoj sobi. Nisam znala o čemu pričaju, a kad bih ju pitala što toliko pričaju, govorila bi mi da on priča ludosti i da joj je zato zanimljiv, ali ni o čemu se ozbiljnom niti zabrinjavajućem nije radilo. Nikad joj nije rekao da je zaljubljen u nju niti je imao izljeve emocija. Istina, intuicija mi je na trenutke govorila da on nije dobro dijete, ali nisu to bile neke ozbiljne misli", kazala je Tatjana, ali je dodala da je dječak bio ‘sav ispravan‘, odlikaš, bez poroka.

"Bio je jako striktan prema porocima, doslovno ih nije podnosio. Moja kći bi nekad znala zapaliti cigaretu vani, a on se toga užasavao tako da pred njim nije ‘smjela‘ pušiti", kaže.

'Ghostala sam ga, tako je dosadan'

Ističe da njezinoj kćeri nikada nije pričao da odlazi u streljanu, ali i da joj je to rekao, ne bi ništa značilo.

"Ne bi ni meni to bio alarm. Vi morate znati da mi živimo u Srbiji, ovo je Balkan. Nekim muškarcima je oružje statusni simbol", kaže te dodaje da je 'veza' s dječakom njezinoj kćerki nakon nekog vremena postala naporna.

"Negdje u ožujku mi je rekla ‘Ghostala sam ga. Tako je dosadan. Ne mogu imati takvu obavezu, premlada sam‘. Meni je to bilo skroz u redu. Oni su još djeca. Moja kći je zatvorena, drugačija od mene. Iskreno ću vam reći, meni on nije djelovao posesivno, nego kao normalan tinejdžer. Nikad poslije nisam čula da je on pokazivao da ima problem s tim, mislili smo da je on to prihvatio", kaže majka kojoj je neshvatljivo da je među žrtvama i djevojka za koju je znao da ga simpatizira.

Zamjenik načelnika beogradske policije, Veselin Milić, ispričao je da je dječak dao izjavu u prisustvu predstavnika Centra za socijalni rad i odvjetnice te je rekao da je bio ‘ignoriran od društva i da je bio izopćen iz komunikacije, interakcije, svega onoga što bi moglo neko dijete imati‘ te da ga je to navelo na neke misli i da napravi to što je napravio.