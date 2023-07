Novi Sad je i dalje zavijen u crno zbog tragedije koja je pogodila cijelu Srbiju, pogibije dvanaestogodišnjeg dječaka, koji je stradao od strujnog udara nakon nezapamćenog nevremena koje je u petak navečer pogodilo glavni grad Vojvodine. Kako piše Blic, preminuli dječak bio je najmlađe od četvero djece u nesretnoj obitelji koja se još ne može pomiriti s činjenicom da brata i sina nema, a njegova ožalošćena majka kaže da je najviše brine kako će njezina druga djeca podnijeti gubitak brata.

Strahuje i kako će preživjeti sutrašnji dan, jer je sahrana njenog sina zakazana za 15 sati na Almaškom groblju u Novom Sadu.

"Još sam u šoku. Ne mogu doći k sebi. Slomljena sam, a u isto vrijeme moram biti jaka za drugu djecu. Meni je to strašno. Drugog sina jedva smo smirili. Sada je malo bolje, a toga se najviše bojim. Kakve će posljedice gubitak mog brata imati na moju djecu? Ne razmišljam ni o sebi", priča za Blic Valentina, majka nastradalog dječaka.

Kaže da je njezin sin bio vrlo druželjubivo dijete i da je svaku priliku koristio za izlazak van na igru.

"Trenirao je košarku, volio je društvo i samo je razmišljao kako će igrati, a ne sjediti i gledati TV. Između ostalog, odgojili smo ga za igru ​​i druženje. Klisa je multinacionalna sredina i njemu nikad nije bilo bitno tko je iz kojeg naroda, bilo mu je prije svega bitno da je prijatelj i da ima s kim igrati. Ništa mu drugo nije bilo važno. Samo druženje i to će svi potvrditi", kaže neutješna majka.

"Otišao naš dobri čovjek"

To potvrđuje i susjeda stradale obitelji, rekavši da je dječak bio dobro i drago dijete.

"Naš dobri čovjek je otišao. Bio je pun života. Nije bio od onih koji su, poput većine naše mladosti, buljili u ekran televizora, računala ili telefona. Nije imao ni telefon, zato je, između ostalog, vjerojatno svratio do tete da nazove mamu, da joj kaže da je sve u redu i da se ne brine te da vidi je li teta dobro nakon oluje. Bio je omiljen među prijateljima, pun duha i uvijek spreman za šalu i dječje bezazlene nestašluke. Neka ga čuvaju anđeli", priča za Blic shrvana susjeda preminulog dječaka.

Prijatelji preminulog dječaka zbunjeni su i slomljeni tragedijom

Majka prijatelja preminulog dvanaestogodišnjaka kazala je da te tragične večeri sinu nije smjela reći što se dogodilo. No, kaže da se sada vijest brzo proširila društvenim mrežama pa je tako i njezin sin doznao za smrt prijatelja.

"Budući da je cijeli dan bio vani i igrao se, mislili smo da je umoran i već dosta spava kad je istrčao iz sobe i uzbuđeno nam rekao: "Nema ga više!" Rekli smo mu da to nije provjerena vijest i neka se vrati u krevet i spava jer je već kasno. Namjerno smo mu lagali gledajući ga u suzne oči jer smo znali da neće oka sklopiti ako mu kažemo istinu. Međutim, znao je. Već se dopisivao s nekim prijateljima i nije nam vjerovao, pa smo mu na kraju ipak priznali i rekli da je to zaista on i, kako smo pretpostavljali, jedva smo ga smirili i nisam baš sigurna da je tu noć puno spavao. Sada se malo smirio, jučer je bio s prijateljima, tješili su se i proveo je mirnu noć. Nadam se da će to brzo preboljeti, ali sigurna sam da ga nikada neće zaboraviti", kaže majka prijatelja poginulog dječaka.

Dječak je definitivno stradao od strujnog udara

Nadležne službe priopćile su kako je dječak kobne večeri definitivno stradao od strujnog udara dodirom razvodne kutije pod naponom.

Otišao je od kuće oko 18 sati kako bi posjetio prijatelje, a kada je nevrijeme prestalo na putu kući, svratio je do tete kako bi je nazvao. Pokucao joj je na prozor ispod kojeg se nalazi strujna kutija koja je ostala pod naponom, vjerojatno zbog kvara na stupu preko puta zgrade oštećene u nevremenu.

Dječak je slučajno dotaknuo poštanski sandučić i vrisnuo. Susjedi su istrčali na ulicu i vidjeli ga kako se trese od struje. Jedan od susjeda donio je lopatu i odgurnuo nesretnog dječaka od boksa kako bi mu isključio struju, a potom je uslijedila agonija okupljenih koji su ga pokušali reanimirati.

Ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći čiji su ga liječnici sat vremena pokušavali oživjeti, ali uzalud, a smrt je proglašena u 21.45 sati.

