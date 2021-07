Uzaludni su napori kojima Europska unija želi prisiliti Mađarsku da odustane od zabrane promicanja homoseksualnosti u školama, rekao je premijer Viktor Orban u četvrtak kada je u toj zemlji stupio na snagu sporni zakon. Vlada neće dopustiti aktivistima LGBTQ ulazak u škole, poručio je Orban.

U četvrtak je u Mađarskoj stupio na snagu novi zakon kojim se zabranjuje prikazivanje i promicanje rodnog identiteta različitog od spola po rođenju, promjene spola i homoseksualnosti mlađima od 18 godina u školama, na televiziji te prilikom oglašavanja. Taj zakon predviđa popis udruga kojima je dopušteno podučavati o spolnosti.

'Mađarska to ne želi'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je Mađarsku u srijedu da mora povući taj zakon ili će se na tu zemlju primijeniti europski zakon. No Orban je odgovorio da jedino Mađarska ima pravo odlučivati o tome kako će obrazovati i odgajati svoju djecu.

Zakon je kritiziran i u zemlji i u inozemstvu i protiv njega su održani prosvjedi, a skupine za ljudska prava pozvale su premijerovu stanku Fidesz da povuče zakon.

"Europski parlament i Europska komisija žele da dopustimo aktivistima i organizacijama LGBTQ-a ulazak u dječje vrtiće i škole. Mađarska to ne želi", napisao je Orban na svom Facebooku i poručio da je to "pitanje nacionalnog suvereniteta". "U to se briselski birokrati nemaju nimalo prava miješati i bez obzira što oni rekli mi nećemo dopustiti aktivistima LGBTQ-a pristup našoj djeci", rekao je

Orban sve konzervativniji i borbeniji

Orban, koji je na dužnosti mađarskog premijera od 2010. i čekaju ga izbori sljedeće godine, postao je još konzervativniji i borbeniji u promicanju, kako kaže, tradicionalnih katoličkih vrijednosti pod pritiskom liberalnog Zapada. Oporbena stranka Jobbik također je podržala taj zakon u parlamentu.

U četvrtak su nevladina udruga Amnesty International i društvo Hatter pustili golem balon u duginim bojama iznad zgrade mađarskog parlamenta prosvjedujući tako protiv zakona.

"Njihov je cilj izbrisati pripadnike zajednice LGBTQI iz javnosti", rekao je David Vigh, direktor Amnesty International Mađarske.