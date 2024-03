Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u četvrtak da se Europa mora pripremiti za rat ako želi mir, nazvavši ruskog predsjednika Vladimira Putina protivnikom koji se neće zaustaviti na Ukrajini ako Rusija iziđe kao pobjednik dvogodišnjeg rata s Kijevom.

Macron je izazvao kontroverze prošli mjesec nakon što je rekao da ne može isključiti slanje vojnika u Ukrajinu u budućnosti, od čega su se mnogi čelnici distancirali, dok su neki drugi, posebice na istoku Europe, izrazili svoju podršku.

"Ako Rusija pobijedi u ovom ratu, vjerodostojnost Europe past će na nulu", rekao je Macron u televizijskom intervjuu koji je uglavnom bio namijenjen domaćoj publici, nakon što su francuski opozicijski čelnici njegove komentare kritizirali kao ratoborne. "Ako se rat proširi u Europu, Rusija će biti krivac", dodao je. "No ako odlučimo biti slabi, ako danas odlučimo da nećemo odgovoriti, to je kao da već sada biramo poraz. A ja to ne želim."

"Naša sigurnost je u pitanju u Ukrajini", dodao je. Rekao je da Francuska nikad ne bi inicirala napad na Rusiju i da Pariz nije u ratu s Moskvom, unatoč činjenici da je Rusija pokrenula agresivne napade protiv francuskih interesa unutar i izvan Francuske. "Režim Kremlja je suparnički", rekao je, odbijajući nazvati Rusiju neprijateljem. Također je rekao da Putinove nuklearne prijetnje "nisu primjerene".

Macron je rekao da je Ukrajina na terenu u "teškoj" situaciji i da je potrebna snažnija podrška saveznika. "Mir ne znači kapitulaciju Ukrajine", rekao je. "Željeti mir ne znači poraz. Željeti mir ne znači odreći se Ukrajine", rekao je. Macron je također rekao da nije otkazao planirani posjet Ukrajini iz sigurnosnih razloga. "To je Rusija rekla. Ne biste im trebali vjerovati", rekao je.

