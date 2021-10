Suosnivač Twittera i vlasnik Squarea Jack Dorsey nedavno je izjavio kako je u svijetu počela hiperinflacija i da će ona promijeniti sve. Ta izjava se dogodila u trenutku kada su potrošačke cijene u Sjedinjenim Američkim Državama stigle vrlo blizu 30-godišnjeg maksimuma.

Predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell priznao je da će inflatorni pritisci mogli potrajati do kraja sljedeće godine.

Nestašica repromaterijala svih vrsta

Ekonomist i profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Ljubo Jurčić kaže kako bi jača inflacija mogla potrajati do kraja prvog kvartala iduće godine i uz mogućnost da se pritisci na jačanje cijena nastave cijele 2022.

"U pandemiji koronavirusa globalna proizvodnja pala je za tri do četiri tisuće milijardi dolara dok su središnje banke upucale deset tisuća milijardi dolara u financijske sustave. Iako izgleda da je to primarni okidač za inflaciju, nju su zapravo uzrokovali potrgani lanci opskrbe, a ne središnje banke i tiskanje novca", kaže Jurčić za tportal.

Zbog prekida u proizvodnji za vrijeme lockdowna došlo je do nestašice repromaterijala svih vrsta, a popuštanjem mjera odjednom je došlo do velike potražnje za finalnim proizvodima, a to je u konačnici izrodilo inflaciju.

Krivi su prekinuti opskrbni lanci

"Ako se prisjetimo prošle velike krize, 2008., nju je izazvala velika inflacija cijena nekretnina u SAD-u, nije bilo monetarne inflacije te današnja inflacija nije posljedica štampanja novca iako ga se velikodušno štampalo", kazao je Jurčić.

"Za inflaciju su krivi prekinuti opskrbni lanci, cijena prijevoza koja je skočila i do deset puta te visoka cijena energenata. U prvom kvartalu iduće godine pritisak inflacije bit će manji jer će proći zima, što će kao posljedicu imati pad cijena energenata, a kako bude prolazilo vrijeme, sve će se više i više oporavljati tržište repromaterijala pa neće biti nestašice."