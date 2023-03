Bio je 15. svibnja 1957. kada je Lawrence Joseph Bader, prodavač kuhinjskih uređaja i amaterski streličar iz američke savezne države Ohio, krenuo na kratak izlet u ribolov. Tada 30-godišnji Bader je unajmio čamac, poljubio suprugu Mary Lou i otišao na jezero Erie na pecanje. To je bilo zadnji put da je Lawrence viđen, a slučaj njegova nestanka jedan je od najneobičnijih u američkoj povijesti.

Iako je spomenutog dana bilo meteoroloških upozorenja na oluju, Bader se nije obazirao. Bio je iskusan ribolovac i nije bio zabrinut da bi ga nevrijeme uhvatilo nespremnog. No, nekoliko sati kasnije činilo se kako se dogodilo upravo to. Čitavu regiju pogodila je opaka oluja, a Lawrencea nakon što je isplovio nitko više nije vidio. Tri sata kasnije na stijenama je pronađen čamac, a iz Obalne straže su tvrdili kako u toliko uzburkanom jezeru nitko nije mogao preživjeti.

Porezni dug

Pretraženo je cijelo jezero, a iako tijelo nije pronađeno, to nikome nije bilo sumnjivo. Svi su zaključili kako je poginuo u oluji. Činjenica da je nestali muškarac imao problema s poreznom upravom, kao i pozamašan dug od gotovo 20.000 dolara, nisu pobudili pažnju policije i istražitelja. Svi su bili suglasni kako se radilo o strašnoj nesreći.

Iza Badera su ostali trudna supruga i troje djece, a javnost i prijatelje malo je utješila vijest kako će udovica primiti skoro 40.000 dolara od životnog osiguranja.

Tri godine nakon nesreće sud u Akronu proglasio je Badera mrtvim, a Mary Lou Bader se pomirila s time da će sama odgajati četvero djece.

Četiri dana nakon nesreće, šarmantan, elegantan i dobro odjeven gospodin ušao je u Roundtable Bar u Omahi, u saveznoj državi Nebraski. Rekao je da se zove John Fritz Johnson. Postao je spiker na radijskoj postaji, sportski direktor televizijske postaje i jedna od najpoznatijih i najomiljenijih osoba u Omahi.

Prijateljima i poznanicima rekao je da se počeo baviti streljaštvom "kako bi ojačao leđne mišiće nakon nesreće". Svoje prijatelje osvojio je dramatičnim pričama o odrastanju u bostonskom sirotištu i služenju u mornarici 13 godina. Nakon operacije uklanjanja zloćudnog tumora s lijevog oka je nosio povez na oku.

Šokantan susret u Chicagu

Godine 1961. Johnson se oženio ljupkom 20-godišnjom Nancy Zimmer. Posvojio je njezinu kćer iz prethodnog braka, a par je dvije godine kasnije dočekao svoje prvo dijete.

Sve se promijenilo 1964. godine kada je jedan prijatelj obitelji Bader tijekom posjeta Chicagu doživio šok kada je sreo čovjeka koji je nevjerojatno sličio Lawrenceu Baderu. Pogađate, taj se čovjek tada predstavljao kao John Fritz Johnson. Obiteljski prijatelj nije mogao prestati razmišljati o osobi koju je sreo pa je u Chicago doveo Baderovu nećakinju kako bi se uvjerila u nevjerojatnu sličnost.

"Jeste li vi Lawrence Joseph Bader koji je nestao na jezeru Eire", upitali su Fritza na što se ovaj nasmijao. Ustvrdio je kako ne poznaje Badera, ali je pristao na davanje otisaka prstiju koji su bili uspoređeni s onima koje je Bader ostavio prilikom služenja vojske.

Rezultati su se poklopili! Ispostavilo se da su Lawrence i John ista osoba.

Slučaj je bio nevjerojatan. Tim psihijatara je deset dana proučavao Badera, a njihov je zaključak bio jasan - slučajevi amnezije u trajanju od nekoliko godina, u kojima je osoba "popunila vrijeme" koje nedostaje lažnim sjećanjima, rijetki su, ali ne i nezapamćeni. Druga struja psihijatara smatrala je kako je tumor možda bio odgovoran za Baderov gubitak pamćenja. No, u jednoj su stvari bili suglasni - Lawrence/John se zaista nije sjećao svoje prošlosti i nije muljao.

'Uskrsnuće' izazvalo velike probleme

Bez obzira na mišljenje stručnjaka, javnost je bila uvjerena kako je u pitanju neka prijevara. Ponovno je isplivala priča o Baderovom poreznom dugu, kao i činjenica da je obitelj dobila premiju za njegovu "smrt". Izgubio je posao na televiziji, kao i dobar dio prijatelja koje je stekao u svojem "drugom životu".

Baderovo 'uskrsnuće' stvorilo je mnoge probleme i za Mary Lou, njegovu prvu suprugu. Izgubila je pravo na socijalnu pomoć, a osiguranje je tražilo da vrati novac koji joj je isplaćen nakon nesreće.

Ni Baderova druga supruga Nancy nije puno bolje prošla. Kako je on formalno bio u braku u trenutku vjenčanja s njom, njihova bračna zajednica bila je poništena. Ipak, za razliku od Mary Lou koja nije željela s Baderom imati ikakav kontakt, Nancy je odlučila ostati uz supruga bez obzira na sve.

Na koncu, svaku daljnju istragu ovog bizarnog slučaja prekinula je smrt. I to ovaj put ona prava. Maligni tumor koji je stajao Badera oka vratio se u još zloćudnijoj i težoj varijanti i on je preminuo u rujnu 1966. u bolnici u Omahi. Bilo mu je nepunih 40 godina. Je li u pitanju bila prijevara ili se Lawrence zaista punih osam godina nije sjećao tko je zapravo bio, ostalo je misterij do današnjeg dana.