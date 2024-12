Lavrov poslao zlokobnu poruku: 'Spremni smo smo upotrijebiti sve...'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da se uporabom hipersoničnog projektila u ratu u Ukrajini nastojalo natjerati Zapad da shvati da je Moskva spremna upotrijebiti sva sredstva kako bi se osigurala od nanošenja "strateškog poraza".

U intervjuu američkom novinaru Tuckeru Carlsonu emitiranom u četvrtak Lavrov je rekao: "Poruka je da vi, mislim na SAD i saveznike SAD-a, koji također isporučuju ovo oružje dugog dometa režimu u Kijevu - oni moraju shvatiti da ćemo biti spremni upotrijebiti sva sredstva da im ne dopustimo uspjeh u onome što nazivaju strateškim porazom Rusije".

Lavrov je također rekao da je "vrlo ozbiljna pogreška" za bilo koga na Zapadu pretpostaviti da Rusija nema crvenih linija ili da se one "stalno pomiču".

Inače, prije dva tjedna Rusija je ispalila svoju novu hipersoničnu raketu Orešnik na ukrajinski grad Dnjipar u velikoj eskalaciji gotovo trogodišnjeg rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin od tada je prijetio da će upotrijebiti oružje protiv Kijeva kao odgovor na udare Ukrajine na teritoriju Rusije.

"Šaljemo signale i nadamo se da je posljednji, prije nekoliko tjedana, signal s novim sustavom naoružanja koji se zove Orešnik... shvaćen ozbiljno", rekao je Lavrov.

Dok je inzistirao na tome da Rusija ne želi eskalirati situaciju i želi "izbjeći svaki nesporazum" s Washingtonom i njegovim partnerima, Lavrov je upozorio da će "poslati dodatne poruke ako ne donesu potrebne zaključke".

Putin je rekao da projektil Orešnik leti 10 puta brže od zvuka i da ga protuzračna obrana ne može presresti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelensky nazvao je napad "posljednjim napadom ruskog ludila" i apelirao na ažuriranje sustava protuzračne obrane kako bi se odgovorilo na novu prijetnju.

Podsjetimo i na to da je hrvatski nukelarni fizičar za danas.hr rekao kako je lansiranje Orešnika na Dnjipro nije prošlo bez prethodnog obavještavanja Amerikanaca.

"I to zato da slučajno s američke strane netko ne bi pomislio da kreće opći nuklearni rat. To se radi iza kulisa, a odaje dojam da Putin to radi kao veliki car ili strateg", ističe naš sugovornik. Za naš portal također je govorio o tome ima li Rusija crvene linije i koje su, kako izgledaju scenariji nuklearnog sukoba te kako bi Zapad reagirao na eventualni nuklearni napad.

Razgovor s Tončijem Tadićem možete pogledati OVDJE.

