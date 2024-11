Krešimir Macan: 'Philadelphia se drma. Do jutra bismo mogli znati da je Trump ponovno predsjednik'

Prebrojavanje glasova u Americi bliže se prema kraju. Sve najnovije informacije oko američkih izbora pratite OVDJE.

Trenutno Trump vodi s 230 naspram Kamale Harris koja ima 192 elektorskih glasova (elektorski glasovi mijenjaju se iz minute u minutu)

Politički analitičar Krešimir Macan javio nam se uživo iz Amerike gdje prati stanje izbora.

"Ako me pitate tko je u ovom trenutku u prednosti i tko bi mogao dobiti izbore, to je izgledno Trump. Bit će možda jasnije za sat i pol, negdje oko 7 sati po hrvatskom vremenu će biti jasno. Biden je imao veliku izlaznost i imao je puno glasova koji su došli poštom, koji su se brojali dugo. To ovoga puta neće biti slučaj. Po svemu sudeći Harris zaostaje i za rezultatom Bidena, što je bilo nekako i za očekivati", kaže Macan.

"Čeka se da dođemo do kraja, ali su jako malo rezerve s kojima Harris može izvući ovo u svoju korist. Philadelphia se drma. Do jutra bismo mogli znati da je sljedeći predsjednik SAD-a, ponovno Donald Trump."

