Kremlj i njegovi saveznici nastavit će pritisak, a u nekim slučajevima čak ga pojačati, prema kritičarima i organizacijama iz zemlje i inozemstva koje smatraju prijetnjom stabilnosti Rusije, rekli su u srijedu dužnosnici.

U kampanji za parlamentarne izbore, koji su završili prošli tjedan pobjedom Jedinstvene Rusija, stranke lojalne predsjedniku Vladimiru Putinu, vlasti su raznim sredstvima neutralizirale kritičare Kremlja, koristeći se pravnim mehanizmima kako bi ih spriječili u sudjelovanju i zauzdavajući medije i nevladine udruge kritične prema vladi.

Vlasti su pretraživale domove saveznika najpoznatijeg kritičara Kremlja Alekseja Navaljnog, koji služi dvoipogodišnju zatvorsku kaznu zbog kršenja zakona o uvjetnoj slobodi. Neki su Navaljnijevi suradnici izbjegli u inozemstvo otkako je u lipnju sud njihove aktivnosti proglasio ekstremističkima.

'Oštar' pristup prema saveznicima Navaljnog

Vlasti će nastaviti oštar pristup prema saveznicima Navljanog unatoč tomu što su izbori završeni, rekao je Kremlj za Reuters.

"Nesustavna oporba (Navaljnijevi saveznici) odavno je prekoračila crvenu liniju. Oni su provocirali i koristili se svim metodama u pokušaju da pobude socijalne nemire", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naravno, bilo koja vlast zauzet će koliko god može oštro stajalište prema tome. Cilj je očuvati stabilnost društva. Nema mjesta bezakonju i spremni smo prisiliti ljude da poštuju zakon. To nema veze s izborima za Dumu (donji dom ruskog parlamenta). To je naša granica i tako će i dalje biti", rekao je Peskov. Pritisak na strane nevladine organizacije čak bi mogao biti pojačan, rekao je jedan zastupnik.

Vasilij Piskarov, čelnik parlamentarnog odbora koje istražuje upletanje iz inozemstva, zatražio je od Državnog odvjetništva da zabrani aktivnosti više od 20 neimenovanih stranih nevladinih organizacija.

Optužuje ih da su protuzakonito prisiljavali Facebook, Twitter i Google da zanemare zahtjeve vlasti o brisanju protuzakonitog sadržaja s mreža, a što su Google i Apple poštovali.

'To su nova pravila igre'

Analitičari u Rusiji vjeruju da vlasti žele osigurati maksimalnu stabilnost u razdoblju prije sljedećih predsjedničkih izbora 2024. kada bi Vladimir Putin mogao odstupiti i odabrati nasljednika.

"Ovo je novo normalno. To su nova pravila igre", rekao je izvor blizak Kremlju. "Sve aktivnosti izvan sustava sada su ekstremizam, no borit ćemo se protiv toga. To je kao u Kini, ali imamo vlastiti put", rekao je jedan izvor.

"Izbrisat će (politički) sve, moramo se na to naviknuti", rekao je drugi izvor u državnoj korporaciji upoznat s načinom rada Kremlja.

Ivan Ždanov, saveznik Navljanog koji radi izvan Rusije, rekao je da su vlasti odavna pribjegavale protuzakonitim metodama prema protivnicima, uključivo pokušaj ubojstva Navaljnog trovanjem kemijskim agensom 2020.

Kremlj takve navode odbacuje i kaže da je priča o trovanju urota smišljena na Zapadu kako bi se diskreditirala Moskva.

Putin je na vlasti u svojstvu predsjednika ili premijera od 1999., no nije još naznačio hoće li se opet natjecati 2024. ali je jasno dao na znanje da želi glatki prijenos vlasti bez urotnika koje podupire Zapad.

Pavel Grudinjin, tajkun koji je bio drugi po broju glasova na zadnjim predsjedničkim izborima iza Putina i čiji je pokušaj da se natječe na izborima za parlament izborno povjerenstvo odbacilo u čemu on vidi političke razloge, ističe da je politička situacija tmurna.

"Mislim da je najvažnije onima koji vladaju stvoriti sliku neprijatelja, bilo u domovini ili izvan zemlje i na toj osnovi, uništiti bilo kakav otpor", rekao je Grudinjin za Reuters.