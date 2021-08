Vođa ruske opozicije i najpoznatiji zatvorenik Aleksej Navaljni svoje dane u Kaznenoj koloniji dva, nedaleko od Moskve, krati čisteći ćeliju, čitajući pisma i jedući jela od zobene kaše. Osim toga, svakodnevno osam sati mora, jer je prisiljen, gledati rusku državnu televiziju i odabrane propagandne filmove. Takozvano "podizanje svijesti" zamijenilo je teški fizički rad.

"Čitanje, pisanje ili bilo što drugo, tada je zabranjeno. Moraš sjediti i gledati TV. A ako netko zadrijema, stražar poviče: 'Ne spavaj! Gledaj!'", opisao je Navaljni novi pristup robiji.

Progovorio je o svojim danima iza rešetaka, grubom nasrtanju na opoziciju i uvjerenju da je Putinov režim - gotov. Vrijedi podsjetiti kako je Navaljni započeo organiziranje opozicije kako bi razotkrio korupciju u visokoj državnoj politici i suprotstavio se Vladimiru Putinu. U Kaznenoj koloniji dva završio je u ožujku, nakon što je lani uhićen na jednom od tri moskovska aerodroma po povratku iz Njemačke, gdje je bio liječen od trovanja novičokom. Znao je da mu prijeti zatvor zbog kršenja uvjetne kazne u slučaju kojeg smatra politički motiviranim.

No, teško ga se može ušutkati, čak i u zatvoru. Njegovi odvjetnici ga redovito posjećuju, pa on preko njih nešto i objavi na društvenim mrežama. Iz Kremlja, pak, poručuju da "ih se ne tiče", ako on progovori. Nije progovorio, ali se raspisao i New York Timesu poslao 54 stranice svojih dojmova.

'Podizanje svijesti' umjesto krampa i lopate

Amnesty International je Navaljnog okarakterizirao kao političkog zatvorenika. Takvi provode sate gledajući odabrana televizijska djela i programe umjesto da rade u šumi ili rudniku. Ni gulag nije što je nekad bio. Nema više ni krupnih, tetoviranih kriminalaca, kakvih se znalo vidjeti po filmovima i naoružanih stražara. Ali zato, objašnjava Navaljni, ima videonadzora i - cinkera,

Unatoč tome što je zatvoren, Navaljni razvija svoju strategiju za postizanje političkih promjena putem izbora. Optimističan je po tom pitanju, kao i po pitanju budućnosti Rusije.

"Putinov režim je povijesna nesreća, a ne nešto što je bilo neizbježno. To je bio izbor korumpirane obitelji Jeljcin. Prije ili kasnije, ova će se pogreška ispraviti, a Rusija će krenuti demokratskim, europskim putem razvoja. Jednostavno zato što to ljudi žele", naveo je Navaljni.

Kritizirao je Europsku uniju i Sjedinjene Američke Države zbog sankcija Rusiji, nametnutih zbog njenog miješanja u inozemne poslove i represiju nad disidentima, uključujući i njega samog. Smatra da su sankcije naštetile Rusiji i oporbi oduzele velik broj birača koji su im prirodni saveznici. Smatra da je trebalo ciljati oligarhe koji podupiru Putinovu vladavinu.

Pod 24-satnim nadzorom

Program "podizanja svijesti", koliko god dosadan i naporan bio, pomogao je Navaljnome da shvati bit Putinova režima: "Sadašnjost i budućnost zamjenjuju se prošlošću - uistinu herojskom prošlošću, ili uljepšanom prošlošću, ili potpuno izmišljenom prošlošću. Sve vrste prošlosti moraju stalno biti u centru pažnje kako bi istisnule misli o budućnosti i pitanja o sadašnjosti."

U gulazima više nema "lopova u zakonu", teških kriminalaca koje je regrutirao KGB kako bi razbijali političke protivnike. Navaljni tvrdi da ga nitko dosad nije napao ili mu zaprijetio, dapače, dobro se slaže s cimerima u ćeliji. Procijenio je da su trećina zatvorenika doušnici upravitelja. Kaže da je sve organizirano tako da je pod stalnim 24-satnim nadzorom.

Po dolasku u zatvor, još osjećajući posljedice trovanja nervnim otrovom, započeo je 24-dnevni štrajk glađu. Izazvalo je to velik interes međunarodne javnosti za njegovo zdravlje. Ipak, vratio se hrani, ali neurološki problemi su ostali sve dok ga stražari nisu prestali buditi noću, navodno kako bi se uvjerili da nije pobjegao.

"Sada razumijem zašto je uskraćivanje sna specijalnim službama jedno od omiljenih načina mučenja. Nema tragova i nemoguće ga je tolerirati. Život bez straha da završite u invalidskim kolicima zbog polomljene noge, daleko je veseliji", rekao je Navaljni.

Kremlj zabrinut zbog 'pametnog glasovanja'

Navaljni priznaje da se mučio opstati kao važna figura oporbe tijekom razdoblja nagle vladine represije. Kremlj je bio uplašen zbog prosvjeda nakon lanjskih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji, ali i zbog njegove strategije "pametnog glasovanja", kojim njegova organizacija podupire kandidate s najvećim šansama za pobjedu na lokalnim i regionalnim izborima, koji će se održati sljedećeg mjeseca. Razlog za brigu Kremlja tim je veći, što se radi o umjerenijim kandidatima iz drugih političkih opcija. Zato su suzbili veliku većinu oporbenih i aktivističkih grupa, ali i nezavisne medijske kuće.

"Putin je riješio svoje taktičko pitanje: ne dopuštajući nam da uzmemo većinu u Dumi. Na ovaj način, dobro je procijenio potencijal 'pametnog glasovanja'. No, da bi to postigao, morao je potpuno promijeniti politički sustav i prijeći na drugačiju, puno oštriju razinu autoritarnosti", smatra Navaljni i dodaje da se Putinu dugoročno ne isplati ta strategija, jer njome stvara neprijatelje među opozicijskim čelnicima "koji su zajedno s nama izbačeni iz političkog sustava".

Tu je razotkrio i najveću slabost Putinove vladavine. Ljevičare i nacionaliste zastupaju stranke odane Putinu. No, tko zastupa srednju klasu dobrostojećih Rusa koji žive u gradovima?

"Oporba postoji u Rusiji, ne zato što joj Aleksej Navaljni ili netko drugi zapovijeda iz sjedišta, već zato što oko 30 posto zemlje, uglavnom obrazovano, urbano stanovništvo, nije politički zastupljeno", kaže on i zaključuje da će se Rusija vratiti demokraciji kad reakcionarna anomalija Putinove vladavine izblijedi.