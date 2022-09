KRALJICA KOJA TO NIJE TREBALA POSTATI / Tko je bila Elizabeta II.? Jednom gestom sa svega tri godine pokazala je kakva je, a to se nije promijenilo ni do kraja života

Rođena je kao Elizabeth Alexandra Mary 21. travnja 1926. u Londonu (UK) kao najstarije dijete tadašnjeg princa Alberta, vojvode od Yorka, i Elizabeth Bowes-Lyon, vojvotkinje od Yorka