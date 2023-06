Na današnji dan, 26. lipnja, 1977. godine kralj se posljednji put popeo na pozornicu. Ne radi se o kralju Norveške ili Španjolske nego o kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyu. Toga dana navečer u Market Square Areni u Indianapolisu Elvis je održao svoj 55. koncert u toj godini.

Elvis Aaron Presley rođen je 8. siječnja 1935. u gradiću Tupelo u saveznoj državi Mississippi. Dok ga u školi nisu smatrali posebno nadarenim, potpuno drugačiji dojam ostavljao je pjevajući na crkvenim službama. Lijepom glasu pridružio je i zvukove gitare koju je, uglavnom samouk, počeo svirati s 10 godina. Uskoro s obitelji seli u Memphis u državi Tennessee gdje dobiva priliku uživo slušati dobar country, blues i gospel, glazbene pravce koji će imati najvećeg utjecaja na njegov pjevački i svirački izričaj.

Nakon brojnih lokalnih nastupa s 18 godina Elvis odlučuje snimiti prvu ploču, ali iz zanimljivog razloga. Samoinicijativno je došao u lokalni studio zamolivši da snimi dvije pjesme kao rođendanski poklon svojoj majci. Osim majci, pjesme su se svidjele i voditelju studija Samu Phillipsu koji je u Elvisu Presleyu prepoznao dobitnu kombinaciju: bijelca koji zvuči i osjeća kao crnac. Tako je, gotovo slučajno, započela karijera mladića koji je u tom trenutku radio kao vozač kamiona, a koji će uskoro postati kralj rock'n'rolla.

Snimio više od 750 pjesama

U dvadesetogodišnjoj profesionalnoj karijeri Elvis je izdao 23 studijska albuma, 18 albuma filmske glazbe i 8 live albuma koji su širom svijeta prodani u 500 milijuna primjeraka. Snimio je preko 750 pjesama među kojima su i hitovi „Heartbreak Hotel“, „Hound dog“, „Love me tender“, „Jailhouse rock“, „Suspicious minds“ i brojni drugi. Zvjezdanom statusu Elvisa Presleya uz glazbene doprinijele su i glumačke sposobnosti koje je imao prilike pokazati u ukupno 31 filmu.

Nažalost, gotovo neizdrživ ritam kojim je živio, te brojne porodične i profesionalne probleme Elvis je počeo rješavati sve češćom prekomjernom upotrebom lijekova i droga, što će iz dana u dan pogoršavati njegovo fizičko i mentalno zdravlje. Unatoč svemu navedenom Elvisova izvedba na posljednjem koncertu održanom 26. lipnja 1977. bila je maestralna. Pred 18 tisuća oduševljenih fanova otpjevao je 20 pjesama, a kao posljednju 21. jednu od svojih najljepših balada „Can't help falling in Love with You“. Odlazeći s pozornice prisutnima je poručio: „Vidimo se opet. Bog vas blagoslovio. Adios“.

Nažalost, ova poruka ostat će samo želja. Nepuna dva mjeseca kasnije, 16. kolovoza 1977., Elvis je pronađen mrtav na svom imanju Graceland u gradu Memphisu. U trenutku smrti Elvis Presley, kralj rock'n'rolla, imao je 42 godine.

