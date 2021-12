Otkako je pandemija koronavirusa poharala svijet, naši su se životi drastično promijenili. Iako u Hrvatskoj u zadnje vrijeme puno kukamo o strogim mjerama koje su nam nametnute, u pojedinim zemljama u Europi mjere su puno strože, a uskoro bi mogle postati još strože.

Jedna od tih zemalja je i Švicarska. Kako je živjeti s koronavirusom u Švicarskoj? Odgovore na neka od naših pitanja dao nam je Mario, koji živi i radi u Zürichu.

U Švicarskoj, započinje nam priču Mario, svaki kanton provodi svoje epidemiološke mjere. Vlada daje neki epidemiološki okvir, a kantoni donose mjere, ovisno u situaciji u kojoj se nalaze. U Zürichu, na primjer, nije potrebna covid potvrda za odlazak na posao. No, oni koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli covid, moraju cijelo vrijeme svog boravka na poslu nositi maske. Po tome se, dodaje Mario, najbolje vidi tko ima certifikat, a tko nema, jer oni koji su cijepljeni ili testirani nisu obavezni nositi masku na poslu.

Pristup državnim i javnim službama, s druge strane, omogućen je svima. Idete li nekome u posjet u bolnicu, obavezno morate posjedovati certifikat. Za one koji ga nemaju, postoji mogućnost besplatnog testiranja izvan bolnice, i to je, dodaje nam Mario, zapravo jedan od posljednjih punktova gdje je testiranje besplatno.

Laboratoriji preopterećeni testovima

U Švicarskoj posljednjih dana drastično rastu brojke. Nedavno su imali više od 11 tisuća novozaraženih u jednom danu, što je vladu nagnalo da postroži mjere. "U četvrtak su na vijestima rekli da su laboratoriji totalno preopterećeni testovima te da ne stižu više na vrijeme ljudima davati rezultate", objašnjava Mario.

Što se tiče procijepljenosti u Švicarskoj, ona je oko 66 posto. U gradu je procijepljenost veća, dok su u ruralnim sredinama brojke puno manje. No ne zbog nedostupnosti ili nedostatka cjepiva, već isključivo zbog načina razmišljanja ljudi koji žive u tim sredinama. Švicarski mediji pišu i o tome da što veći udio birača glasa za SVP (Švicarska narodna stranka) i što su niža primanja, to je manja procijepljenost u regiji.

Švicarska je svojevremeno u sklopu kampanje za cijepljenje imala opciju da ako netko nagovori neku osobu na cijepljenje, dobije vaučer u iznosu od 50 franaka. "Nema više vaučera. Kantoni su se protivili tome pa je to ukinuto", veli nam Mario.

Onima koji posjeduju famozni QR kod (certifikat, kako oni kažu, odnosno covid potvrda kod nas), život je puno lakši. Naime, u kafiće, restorane, klubove, kasina, muzeje, u sve se to može ući isključivo uz predočenje QR koda. "Za skoro sve zatvorene prostore treba se imati QR kod", kaže nam naš sugovornik.

Nema besplatnog testiranja

"Kod nas ništa bez QR koda. Do njega se može doći ako si cijepljen, ako si prebolio koronavirus ili ako si sam platio testni certifikat", pojašnjava nam Mario. Jer izuzev testnih punktova ispred bolnice, u Švicarskoj nema više besplatnih testova. Testovi se, naime, plaćaju od 20 do 80 franaka, a cijenu određuju testni centri. Vrijede 48 sati, no zbog pogoršanja epidemiološke situacije, moguće je da će se to vrijeme smanjiti.

"Ima određenih punktova na kojima se ljudi mogu besplatno testirati ako osjećaju simptome koronavirusa", govori nam nadalje Mario. "No, ako se pokaže da je taj test negativan, na temelju toga ne možete dobiti QR kod i ući u restoran ili u neki klub", pojašnjava nam. To su, dodaje, Švicarci tako napravili kako bi izbjegli moguću zlouporabu besplatnog testiranja. Pojašnjava nam ako se pak na tom testiranju ustanovi da je osoba pozitivna, nisu potrebna neka dodatna testiranja (koja se naplaćuju), već nakon propisane izolacije ti ljudi dobivaju svoj covid certifikat.

"Jedino što nakon tog testiranja dolazi je SMS obavijest o rezultatu testa, no ona ne vrijedi za ulazak negdje", pojašnjava nam. Dotaknuli smo se u našem razgovoru i famozne Langstrasse, poznate ciriške ulice gdje noćni život nije zamro niti u pandemiji. "U početku, tamo su čak besplatno testirali ljude bez QR koda. No sada i oni naplaćuju testiranje 20 franaka, a ti testovi vrijede 48 sati", govori nam.

Osobe koje su cijepljene, u Švicarskoj ne moraju u karantenu. Dakle, kao i kod nas - ako se netko od ukućana zarazi, tada nije potrebno da drugi cijepljeni ukućani idu u karantenu. Izuzetak je jedino od prije nekoliko dana za one koji se vraćaju iz zemalja gdje se proširio novi soj koronavirusa, omikron.

"Za te je ljude obavezna karantena od 10 dana, bez obzira imaju li certifikat ili ne. Karantenu mogu smanjiti nakon sedam dana, no tek nakon što se odu testirati na svoj račun i dobiju naravno negativan test", pojašnjava nam Mario.

Covid potvrde i u privatnim kućanstvima?

Zbog velikog broja novozaraženih, švicarska vlada u petak će postrožiti mjere. Jedna od mjera o kojoj se raspravlja, a koja je predložena, jer i proširivanje covid potvrda na privatna kućanstva.

"To znači ako kod sebe u kući organiziraš neki božićni party na kojem će biti više od 11 osoba, trebao bi provjeravati certifikate gostiju", kaže Mario. Na pitanje što kažu Švicarci o tome, dodaje kako oni smatraju da to neće biti provedivo, odnosno da neće provjeravati QR kodove u vlastitim kućama. "I policija je kazala da neće upadati ljudima u kuće da vide jesu li provjerili certifikate", dodaje naš sugovornik.

Od mjera, razmatra se i korištenje zaštitnih maski za sve zatvorene odnosno unutrašnje prostore, testiranje djece u svim osnovnim školama, skraćivanje vremena u kojem vrijede testovi na koronavirus, ali i obaveza rada od kuće ("home officea", kako ga zovu Švicarci) za sve necijepljene gdje se može raditi od kuće.

"Stižu promjene i u restorane, bit će najvjerojatnije moguća konzumacija hrane i pića samo sjedeći što znači da bi tu mogli otpasti sajmovi. Odnosno, na sajmovima će se hrana i piće moći konzumirati samo ako sjedite. Ako ne, neće se moći uzeti i pojesti s nogu", veli nam naš sugovornik.

Velike podjele u društvu

Ova cijela situacija, govori Mario, dovela je do podjela u društvu. Te su se podjele još jasnije apostrofirale nakon referenduma o covid potvrdama koji je održan proteklog vikenda, a koji je prošao.

"Društveno je malo napeto. Ima i prosvjeda, oni se održavaju u Bernu i Zürichu", kaže nam.

Ono o čemu se počelo debatirati u zadnje vrijeme je i obaveza cijepljenja za sve. "Nešto za što se prije govorilo da je nemoguće, sada se o tome debatira. Još uvijek ne postoji politička većina za to, ali se o tome priča", kaže Mario, dodajući da se ljevica i zeleni jako bore za to, dok su desnica i konzervativci protiv toga.

Što će od navedenih prijedloga o kojima se raspravlja proći, vidjet će se. No jedno je sigurno: situacija u toj zemlji je zabrinjavajuća te rade sve što je u njihovoj moći kako bi spriječili daljnju zarazu koronavirusom.