Modeliranje izbijanja epidemije za vladine savjetnike iz znanstvene savjetodavne skupine za hitne slučajeve (SAGE) početkom rujna pokazalo je da su hospitalizacije Covida potencijalno narasle, piše The Guardian.

Kad bi se ljudi vratili na posao i nastavili sa svim druženjima koja su stavili na čekanje, broj dnevnih prijema u Engleskoj mogao bi doseći 7 tisuća u roku od šest tjedana. To je, u stvari, bio najgori mogući scenarij, isključujući dramatičan pad imuniteta ili problematičnu novu varijantu.

S druge strane, optimistični je scenarij izgledao drugačije. Pretpostavljajući postupniji povratak u normalu, modeliranje je imalo u vidu dnevne hospitalizacije koronavirusa koje su se lagano povećavale, dostižući gotovo 2 tisuće, prije nego što su ponovno pale u studenom. Sada, čak i te brojke više ne izgledaju dobro s obzirom da je u Engleskoj u protekla dva tjedna značajno pao broj hospitalizacija, unatoč tome što su škole otvorene i većina ljudi vratila se na posao.

Pad broja hospitalizacije

Neusklađenost modeliranja i pravog tijeka epidemije izazvala je zabunu tijekom cijele koronakrize. Modeli, dakle, nisu predviđanja onoga što će se dogoditi, već oni prikazuju ono što im računala reproduciraju u slučaju "što ako?". U ovom slučaju, što ako R (reprodukcijski broj epidemije) dosegne 1,1?

Sage je očekivao da će hospitalizacije u Engleskoj doseći vrhunac negdje blizu nižeg raspona, naime 2000 dnevno. No, pad hospitalizacija je bio neočekivan. Ono što sugerira je da je za sada učinak otvaranja na poticanje epidemije više je nego nadoknađen kombinacijom ponašanja ljudi i imuniteta, bilo zbog cijepljenja ili infekcije.

“To su dvije vrlo moćne sile. Svaki je sam po sebi savršeno sposoban povećati ili smanjiti broj slučajeva ili hospitalizacija, i u osnovi se upravo sada međusobno bore", rekao je Mark Woolhouse, profesor epidemiologije zaraznih bolesti na Sveučilištu u Edinburghu.

U petak je Ured za nacionalnu statistiku izvijestio o padu stope infekcije u Engleskoj drugi tjedan zaredom, a sada se procjenjuje da jedan od 90 sada ima pozitivan test na Covid. Drugdje u Velikoj Britaniji stope su i dalje stabilne, ali visoke.

'Ovo je neočekivano'

Prema riječima prof. Grahama Medleyja, predsjednika podskupine za modeliranje Sage-a, dok su se infekcije i hospitalizacije smanjili u posljednjih nekoliko tjedana, malo se promijenilo u većem vremenskom okviru od posljednjih 10 tjedana. "Ovo je neočekivano", rekao je. "Mora postojati ravnoteža između povećanog imuniteta od infekcije i cijepljenja, te količine kontakta, ali kako oni točno balansiraju kako bi zadržali R otprilike na 1, pomalo je misterija", dodao je.

Možda je cjepivo učinkovitije u sprječavanju prijenosa nego što studije, često temeljene na simptomatskim pacijentima, sugeriraju. Ako je to slučaj, rekao je Woolhouse, imunitet možda ima veću ulogu u suzbijanju epidemije nego što se mislilo. Nakon naglog porasta u Škotskoj, čini se da se slučajevi ponovno smanjuju, bez ikakve očite promjene u ponašanju, dodao je.

“Ovo je prijelomni trenutak. Ovo je prvi put u povijesti epidemije u Velikoj Britaniji da imamo stalni pad slučajeva u nedostatku izolacije ili nedaleko od nje ", rekao je. "To nikada prije nismo vidjeli, pa je očito da je nešto bitno drugačije, a temeljna razlika za mene je jačanje imuniteta stada."

To bi bila izvrsna vijest, osobito ako to slijedi i ostatak Velike Britanije. U petak je broj R u Engleskoj revidiran na 0,8 na 1, a procjenjuje se da će se broj novih infekcija smanjivati na 1% do 3% dnevno. Poteškoća je u tome što bi, s još puno virusa, situacija kojom se može upravljati mogla postati izazovna vrlo brzo. “Ako dođe do povećanja, moramo na to brzo reagirati. Ako ovo pođe po zlu, NHS će vrlo brzo biti u problemima ”, upozorio je Woolhouse.

Kako je Medley istaknuo, zemlja se nije žurila nazad u "život prije Covida". Ono što se dalje događa još je uvijek nejasno. "Još smo daleko od normalne razine kontakta, pa još uvijek postoji mogućnost povećanja prijenosa i hospitalizacija, ali posljednjih nekoliko mjeseci daje mnogo nade", rekao je.