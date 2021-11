Prije dva mjeseca vlada u Danskoj proglasila je da covid-19 više nije "bolest koja predstavlja kritičnu prijetnju društvu" zbog čega je ta europska zemlja ukinula sva ograničenja koja su bila na snazi zbog koronavirusa.

S uspješnim uvođenjem cjepiva, Danci su se zapravo vratili svakodnevnom životu prije pandemije, piše CNN. Posjećivali su noćne klubove i restorane bez pokazivanja "Covid putovnice", koristili javni prijevoz bez nošenja maski i sastajali se u velikom broju bez ograničenja. No, optimizam je bio kratkog vijeka.

Danska, kao i mnoge zemlje diljem Europe, sada razmatra hoće li ponovno uvesti ograničenja dok se Europa bori s naletom slučajeva Covida-19 koji je gurnuo regiju natrag u epicentar pandemije.

Europa kao epicentar pandemije

Veliki dijelovi Europe bore se da svladaju porast varijante Delta usred popuštanja ograničenja i zastoja u uvođenju cjepiva u nekim zemljama, a WHO upozorava da bi pola milijuna Europljana moglo umrijeti od Covida-19 u potencijalno razornoj zimi. No, samo u razmaku od nekoliko mjeseci stanje u Europi se drastično promijenilo. Do kraja ljeta mnoge su zemlje ukinule stroga ograničenja nakon što su brojne zemlje, posebno na zapadu Unije, krenule s programima cijepljenja te je broj zaraženih naglo pali.

Sada kada se drugi dijelovi svijeta ponovno otvaraju, Europa bi se ponovno mogla suočiti sa suzbijanjem širenja zaraze tijekom zime.

U Danskoj ponovno uvođenje covid potvrda

Danska vlada predložila je u ponedjeljak ponovno uvođenje digitalne covid-propusnice koja se koristi kao dokaz cijepljenja ili negativnog testa na Covid za ulazak u barove i restorane, budući da se zemlja suočava s trećim valom zaraze, izvijestio je Reuters.

Mjera će biti podložna odobrenju parlamenta. No, to je u suprotnosti s novom pozadinom stalno rastućih slučajeva. Sredinom rujna bilježila se relativno mala brojka od nešto više od 200 dnevnih infekcija, dok je posljednjih dana ta brojka u porastu, oko 2300 zaraženih.

"Povjerenstvo za epidemiju preporučilo je vladi da klasificira koronavirus kao 'bolest koja prijeti društvu' i ponovo uvede zdravstvenu propusnicu. Vlada će slijediti tu preporuku", rekla je šefica vlade Mette Frederiksen na konferenciji za novinare. Krajem prošlog tjedna, zdravstvene vlasti su upozorile na opasnost "preopterećenosti" bolnica zbog covida-19, gripe i drugih zaraznih bolesti.

U ponedjeljak, peti dan zaredom, bilo je više od 2000 novozaraženih u Danskoj koja ima 5,8 milijuna stanovnika, a 36 oboljelih je na intenzivnoj njezi.

Zdravstvena propusnica će biti obvezna za ulaz u kafiće, restorane i noćne klubove. "S korona propusnicom se može živjeti. Ona vam omogućuje da budete mirni kada idete u kino ili na koncert", rekla je premijerka. "Ponovno uvođenje propusnice će zakomplicirati svakodnevicu onima koji nisu cijepljeni. Mislim da tako treba biti", dodala je.

Pionir zdravstvene propusnice, koja je bila uvedena u proljeće, Danska ju je ukinula 10. rujna u vrijeme kada je broj novozaraženih bio četiri puta manji od današnjeg. U Danskoj je 85,9 posto starijih od 12 godina primilo dvije doze cjepiva.

Pooštravanje mjera u ostatku Europe

Danska u pooštravanju mjera nije sama. Ovog je tjedna Austrija, zbog porasta slučajeva, necijepljenima zabranila ulazak u restorane i hotele. Nakon porasta slučajeva i Island je ponovno uveo maske i pravila socijalnog distanciranja.

Rekordi se obaraju i u Njemačkoj. Zemlja je u utorak zabilježila najvišu sedmodnevnu stopu zaraze od početka pandemije, s 213,7 slučajeva na 100.000 ljudi, prema podacima Instituta za zarazne bolesti Robert Koch u zemlji (RKI). U nekim istočnonjemačkim državama, poput Saske i Tiringije, stopa incidencije je više nego dvostruko veća, na preko 400.

I Ujedinjeno Kraljevstvo se također bori s tvrdoglavim nizom novih infekcija, mjesecima nakon što je proslava Dana slobode krajem srpnja obilježila ukidanje gotovo svih ograničenja zbog koronavirusa. No, za razliku od svojih europskih susjeda, Ujedinjeno Kraljevstvo ne planira ponovno uvođenje ograničenja, uključujući i obavezno nošenje maski.

Porast broja slučajeva u Danskoj dolazi nakon uspješnog uvođenja cjepiva, u potpunosti je cijepljeno 88,3 posto odrasle populacije, prema Europskom centru za kontrolu bolesti (ECDC). "Nekoliko europskih zemalja sada je usred svog četvrtog vala korone", rekao je danski ministar zdravstva Magnus Heunicke, prenosi Reuters. "U Danskoj idemo u naš treći korona val".

Govoreći o cijepljenju, Europska unija s 75 posto potpuno cijepljenih odraslih osoba držala je svjetsko vodstvo. No, uvođenje cijepljenja nije bilo jednako. Tako je, primjerice, na istočnoj strani, Rumunjska i Bugarska u potpunosti cijepila samo 40 posto, odnosno 27 posto odraslih osoba.

Naglasak na 'booster' dozama

Sada zemlje sve više usmjeravaju svoju pozornost na booster doze cjepiva u nastojanju da zaustave širenje virusa tijekom zimskih mjeseci i mogućnost nepopularnih ograničenja tijekom božićnog razdoblja.

Njemačka i Austrija ponudile su booster doze za sve šest mjeseci nakon što su primili drugu dozu cjepiva. Francuska je počela davati booster doze starijim od 65 godina, osobama s osnovnim zdravstvenim problemima i njegovateljima. U međuvremenu je Ujedinjeno Kraljevstvo već dalo više od 10 milijuna booster doza, tvitao je ovaj tjedan premijer Boris Johnson.