Kina se trudi obuzdati svoju najrašireniju epidemiju Covid-19 od prvog vala zaraze koji je započeo u Wuhanu 2019. Iako su kasnija izbijanja zabilježila veći ukupan broj slučajeva, ovo se žarište proširilo najdalje. Više od polovice zemlje, 19 od 31 kineske provincije, prijavilo je slučajeve otkako je epidemija počela sredinom listopada, prema Nacionalnom zdravstvu Komisija (NHC).

U srijedu je NHC izvijestio o 93 nova simptomatska slučaja, što je najveći dnevni broj u tri mjeseca. Od početka epidemije prijavljeno je oko 500 slučajeva diljem zemlje, prema Global Times.

Brojevi novozaraženih u ostalim zemljama Zapada dosežu i preko 10 tisuća slučajeva te se stoga brojke u Kini mogu se činiti niskim, no s obzirom da su imali pristup "nulti Covid" što uključuje stroge granične kontrole i dugotrajne karantene za međunarodne dolaske, i ta "mala brojka" nije mala te se i nekoliko slučajeva smatra strašnom prijetnjom s obzirom da takav pristup za cilj ima potpuno iskorijeniti virus unutar kineskih granica.

Epidemija koja je u tijeku započela je 16. listopada, kada su otkrivene infekcije među turističkom grupom potpuno cijepljenih starijih građana iz Šangaja koji su putovali u sjevernu Kinu. Slučajevi su brzo narasli i proširili se po sjevernim provincijama. Dužnosnici Nacionalne zdravstvene komisije upozorili su na "više raspršenih lokalnih epidemije" na sjeveru i sjeverozapadu koje se "brzo šire".

Vlasti krenule u akciju

Vlasti su odmah krenule u akciju, slijedeći pridržavajući se onih smjernica koje su spriječila i prijašnja širenja zaraze: masovno testiranje, brza zatvaranja, karantene, obustave putovanja i nadzor.

Dužnosnici su zabranili obilaske među pokrajinama po pogođenim regijama. U jednoj popularnoj turističkoj destinaciji svim stanovnicima i turistima zabranjeno je napuštanje domova. Glavni grad Peking pooštrio je zabranu ulaska u grad i kaznio prekršitelje pravila stavljanjem u kazneni pritvor.

Nekoliko gradova, uključujući Lanzhou, koji je prijavio nekoliko desetaka slučajeva, stavljeno je u izolaciju čime su pogođeni milijuni stanovnika. No virus se ionako brzo širio, postavljajući pitanja o održivosti nultog Covid-a, kao i učinkovitosti kineskog odgovora na hitne slučajeve, budući da epidemije dolaze sve češće i dulje vrijeme.

Prvo izbijanje zaraze u Kini, na početku pandemije u Wuhanu, uglavnom je stavljeno pod kontrolu do ožujka 2020., a broj slučajeva je ostao nizak do kraja godine. Iako je bilo povremenih žarišta, i oni su brzo suzdržani te se do kraja godine veći dio svakodnevnog života vratio u normalu.

Delta izazvala pustoš diljem svijeta

No, ubrzo je zaprijetila i nova, vrlo zarazna delta varijanta koronavirusa koja je 2021. godine izazvala pustoš diljem svijeta. Delta je izazvala teška žarišta u mnogim azijskim zemljama koje su do tada relativno dobro sadržavale virus, uključujući Australiju, Maleziju, Bangladeš, Tajland i Vijetnam.

Zaraznija varijanta i sve veći savjet međunarodnih zdravstvenih stručnjaka da bi Covid vjerojatno postao endemski potaknuo je mnoge od tih zemalja da napuste pristup nultom Covidu i umjesto toga prilagode se "životu s Covidom".

Učinci Delte postaju jasni i u Kini - nakon dugog razdoblja relativne normalnosti, zemlja je zabilježila nekoliko žarišta u posljednjih nekoliko mjeseci, s malo vremena za oporavak.

Zabrinutost je i oko učinkovitosti kineskih cjepiva, posebno u slučaju Delta varijante. Do utorka je primijenjeno blizu 2,3 ​​milijarde doza, a do kraja listopada 76 posto stanovništva bilo je u potpunosti cijepljeno, ali to nije spriječilo da se virus brzo širi.

Sve više žarišta

Ovog ljeta Kina je doživjela jednu od najtežih epidemija do sada, koju je potaknula Delta. Varijanta je prvi put otkrivena u srpnju u istočnom gradu Nanjingu, uskoro su zaraze prijavljene u desecima gradova i na kraju se proširile na 16 provincija. Nakon poznate rutine masovnog testiranja, zatvaranja, ograničenja kretanja i obveznih karantena, slučajevi su pali na normalne razine do kraja kolovoza.

Unatoč očitom uspjehu, ljetna epidemija trajala je dulje od prijašnjih za suzbijanje te se širila mnogo brže između gradova.

Stanovnici i vlasti imali su samo nekoliko tjedana da dođu do daha prije nego što se u rujnu pojavila nova epidemija u provinciji Fujian. Ovoga puta, slike vladinih strogih mjera suzbijanja, uključujući odvajanje djece od četiri godine od roditelja tijekom karantene, izazvale su međunarodnu zabrinutost i kritike. Do 29. rujna zdravstveni dužnosnici su izjavili da je epidemija Fujiana stavljena pod kontrolu. Manje od tri tjedna kasnije, pojavila se trenutna epidemija.

Međutim, unatoč sve većoj učestalosti i trajanju svojih izbijanja, Kina ne pokazuje znakove promjene svoje strategije, čak se udvostručuje dok se priprema za dva događaja visokog profila: ključni sastanak elita Komunističke partije sljedeći tjedan, a zatim Zimske olimpijske igre u Pekingu iduće veljače. "Suočeni s kontinuiranim izbijanjem Covid-19, zdravstveni stručnjaci vjeruju da Kina za sada ne može napustiti svoj pristup nulte tolerancije", stoji u uvodniku Global Timesa u srijedu, upozoravajući da bi "ukidanje strogih kontrola dovelo do katastrofalnog ishoda".