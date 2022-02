Nakon nekoliko drugih europskih zemalja, poput Engleske i Danske, francuska vlada u srijedu počinje ukidati neke restrikcije vezane uz pandemiju covida-19, što je odluka koja izaziva podjele u kontekstu zdravstvene situacije koja je još uvijek napeta.

Francuska počinje s ukidanjem mjera samo nekoliko sati nakon najave Pfizer-BioNTecha da će u SAD-u tražiti hitno odobrenje primjene cjepiva protiv covida-19 i za djecu u dobi od šest mjeseci do navršene 4 godine.

Ublaživanje mjera u predstojećim mjesecima?

Ako Američka agencija za lijekove (FDA) da zeleno svjetlo, to će biti dodatni alat za zaštitu od koronavirusa jer on posebno brzo cirkulira u školskim ustanovama. U francuskim školama, samo je 4 posto djece u dobi od 5 do 11 godina cijepljeno.

Predsjednik Emmanuel Macron rekao je da želi, ako trendovi ostanu ovakvi kakvi su sada, u veljači i ožujku ublažavanje mjera u školama. To će pitanje u srijedu biti na dnevnom redu stožera za borbu protiv pandemije.

U očekivanju te odluke, Francuzi od srijede više ne moraju obavezno nositi maske na otvorenim prostorima, a rad na daljinu više nije nametnut već samo preporučen.

Otvaranje klubova

Od 16. veljače, disko klubovi - koji su zatvoreni od 10. prosinca - moći će se ponovno otvoriti, a koncerti će ponovno biti dopušteni. Konzumacija za šankom ponovno će biti moguća.

I u Španjolskoj počinje otvaranje disko klubova i drugih mjesta noćnog života. To će se prvo dogoditi u Kataloniji, 11. veljače, nakon gotovo dva mjeseca.

Norveška vlada je u utorak najavila kraj mjera protiv covida, ocjenjujući da društvo treba i mora "živjeti s virusom".

'Prerano je da se proglasi pobjeda'

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozorio je u utorak da je prerano proglasiti pobjedu nad pandemijom ili ukinuti mjere kojima se zaustavlja širenje virusa.

"Prerano je za bilo koju zemlju da proglasi pobjedu", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare, zabrinut zbog velikog broja umrlih u nekim regijama u svijetu.

Neke zemlje bi mogle imitirati druge vlade

Šef za hitne situacije WHO-a Michael Ryan strahuje da bi neke zemlje mogle, zbog političkog pritiska, imitirati druge vlade koje ublažavaju mjere, ne uzimajući u obzir vlastitu situaciju kada se radi o zdravlju ili procijepljenosti.

U Francuskoj, liječnici su podijeljeni kada se radi o ukidanju restrikcija. Neki poput Djillalila Annanea, šefa intenzivne njege u bolnici Raymond-Poincaré u Garchesu, blizu Pariza, ocjenjuje da je "cirkulacija virusa i dalje iznimno visoka", drugi pak kažu da ravnoteža koristi i rizika sada ide prema početku povratka normalnom životu.