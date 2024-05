Divlje svinje u Černobilskoj zoni isključenja godinama su predstavljale veliki misterij za znanstvenike. Dok se radioaktivnost drugih životinja na tom području, primjerice jelena, s vremenom smanjila, divlje su svinje ostale iznenađujuće radioaktivne.

Ispostavilo se da na radioaktivnost ukrajinskih svinja nije utjecala samo černobilska katastrofa iz 1986. godine, već su ozračene i ranije, testiranjem atomskih bombi tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća. Zaključili su to prošle godine znanstvenici sa Sveučilišta u Beču i Sveučilišta Leibniz u Hannoveru, piše IFL Science.

Tijekom nesreće na nuklearnoj elektrani u Černobilu oslobođena je ogromna količina cezija-137, radioaktivnog izotopa s vremenom poluraspada od malo više od 30 godina. Budući da je od jedne od najgorih nuklearnih katastrofi prošlo više od tri desetljeća, očekivalo se da su razine tog izotopa pale za najmanje 50 posto.

Međutim, pad radioaktivnosti nije se vidio kod svinja kod kojih su razine radijacije ostale gotovo konstantne tijekom posljednjih 30 godina.

Dvostruka doza radijacije i tartufi

Istraživači su preciznim mjerenjem detektirali prisutnost još jednog izotopa koji ima puno dulje vrijeme poluraspada, cezija-135 kojeg su pronašli kod svinja koje žive u Njemačkoj. Iako su cezij-135 promatrali u ostacima tijela bavarskih svinja, ne onima iz černobilske Zone isključenja, vjeruje se da se njihovo otkriće može primijeniti i na to područje.

U prijevodu, moguće je da u tijelu veprova još uvijek ima izotopa cezija-135 zbog čega proizvode veliku količinu radijacije. No, to je otkriće otvorilo potpuno novo pitanje - zašto se to događa veprovima, a ne drugim vrstama životinja.

Odgovor bi mogao ležati u tartufima kojima se hrane. Gljiva je to koja se nalazi 20 do 40 centimetara ispod zemlje. Cezij se sporo spušta u tlo pa podzemni tartufi tek sada apsorbiraju taj izotop koji je oslobođen u eksploziji u četvrtom reaktoru nuklearke. Istovremeno su i krcati izotopima cezija koji su ostali od testiranja nuklearnog oružja u Hladnom ratu.

Zahvaljujući dvostrukoj dozi radijacije, razine kontaminacije kod veprova ostale su konstantne posljednjih desetljeća, dok su se ostale životinje u Černobilu od toga uspjele oporaviti.

