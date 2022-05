Željko Komšić danas je komentirao nedavne izjave predsjednika Zorana Milanovića kako su njih dvoje nekada bili "jarani", no da to više nisu. Komšić je danas rekao da te izjave nisu istinite, javlja Klix.ba.

"Milanović i ja nismo nikad bili jarani, od prvog trenutka kad sam ga upoznao imao sam ne malu, nego veliku rezervu prema njemu. Tada u SDP-u BiH, kada sam to rekao, su me malo ružno gledali i bio sam kritiziran što tako nastupam. Nikad o njemu nisam imao lijepo mišljenje i za to postoje brojni svjedoci i dan danas", kazao je Komšić.

Osveta prema ljudima u BiH

Dodao je da su Milanovićeve izjave o BiH očigledno neka vrsta osvete prema ljudima u BiH. "Nakon što se vremenom pokazivalo tko je Milanović, bio je predmet sprdnje u SDP-u BiH, ali čovjek očigledno sad nastavlja neku vrstu osvetničkog pohoda prema ljudima u BiH kojima možda zamjera to što u njemu nisu prepoznali ljevičara i socijaldemokrata, što je on i dokazao da nije", dodao je član Predsjedništva BiH..

Komšić je kazao da Milanović očigledno pokušava situaciju u BiH i njega, nazivajući ga tako, iskoristiti kao neki 'kamen međaš' u hrvatskoj politici za obračun s Plenkovićem. "To što on i Plenković rade između sebe, to nas ne treba interesirati. Interesira nas ono što on kao predsjednik susjedne države govori i radi kada je riječ o BiH. To se ne može zvati ni prijateljskim ni dobrosusjedskim odnosima", zaključio je Komšić.