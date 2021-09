Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je kako je hrvatski predsjednik Zoran Milanović, izjavom da je i on predsjednik svim hrvatskim državljanima u BiH, a da to Komšić nije, nadišao i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, te je izgovorio i nekoliko uvreda na njegov račun.

"To što sam čuo, to je vrhunac gluposti i anakronizma u regiji. Čak ni Vučić ne govori da je predsjednik svih Srba", rekao je Komšić u izjavi za medije u BiH iz New Yorka, gdje je govorio na Općoj skupštini UN-a.

Nazvao ga 'čovjekom opasnih namjera'

Hrvatski predsjednik rekao je u utorak u New Yorku da je on predsjednik i građana Bosne i Hercegovine hrvatske narodnosti koji imaju i hrvatsko državljanstvo, te je komentirao upit koga Komšić predstavlja.

"Komšić je ovdje došao kao jedan od članova Predsjedništva, ne znam uopće s kakvim mandatom i u čije ime govori, čak i da je predstavnik Hrvata, jer... Ja sam rekao da sam predsjednik Hrvatske, predsjednik hrvatskih građana, Hrvata, pa, na neki način, i onih Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini", dodavši da je to i ustavna kategorija.

Komšić je pak dodao kako hrvatski predsjednik nastupa kao poglavica cijeloga naroda, a ne kao predsjednik jedne države, te ga je nazvao "čovjekom opasnih namjera ili pak šarlatanom opasnih namjera".

'Preporučam da pročita Ustav BiH'

Po njegovim tvrdnjama, u Ustavu BiH ne piše da je on predsjednik Hrvata, "nego sam član Predsjedništva iz reda tog naroda", kako je rekao.

"Svakom onome tko krene u tom pravcu s komentarima o BiH, preporučam da pročita Ustav BiH. Ni ja ne komentiram načine kako bi oni trebali organizirali Hrvatsku”, dodao je Komšić.

U hrvatskoj javnosti Komšiću se osporava legitimitet budući je biran većinskim glasovima bošnjačkih birača.

U Ustavu Bosne i Hercegovine, u dijelu koji govori o proceduri kada jedan od članova Predsjedništva traži zaštitu u slučaju da ga preglasaju druga dvojica iz državnog vrha, navodi se da se on onda obraća "hrvatskim izaslanicima u Domu naroda Federacije BiH, ukoliko je tu izjavu dao hrvatski član (Predsjedništva BiH)". Hrvatske stranke tvrde kako to upravo jasno pokazuje da on mora predstavljati Hrvate u državnom Predsjedništvu budući od hrvatskih izaslanika u Domu naroda traži zaustavljanje procedure donošenja odluka.