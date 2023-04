Kompleks od oko 5000 kvadratnih metara tvrtke "Romulijana" u Gamzigradskoj banji u istočnoj Srbiji na prodaji je po peti put. Kako javlja Kurir, početni iznos za 12 objekata jednak je cijeni jednog stana od oko 100 kvadratnih metara u Beogradu. Početna je cijena 41,3 milijuna dinara, odnosno oko 351.500 eura, koliko iznosi i depozit.

Iako se čini da se toplice nude u bescijenje, neki stručnjaci smatraju da je za objekte poput ovih, koji su godinama izvan funkcije, bolje pronaći kupca po tako niskoj cijeni, nego da nastave propadati.

Potencijalni kupci su se u prethodnom periodu raspitivali za tvrtku, ali do sada niko nije uplatio ni depozit. Interes postoji te se očekuje da bi tvrtja mogla biti prodana u travnju.

Kupac bez obveza, ali...

"Romulijana" je od 2016. u stečaju te je prvi pokušaj prodaje bio 2021. godine. Onaj tko ponudi najvišu cijenu dobit će tvrtku i neće imati nikakvih obveza. Neće morati očuvati djelatnost, ali će morati ispoštovati plan gradnje na tom mjestu. Kupac sam odlučuje hoće li ići prema visokom turizmu ili nečemu drugom.

Cijena od oko 350.000 eura zvuči još primamljivije ako se ima na umu da je procijenjena vrijednost objekata u kolovozu prošle godine bila 1,7 miliona eura. Budući da nije pronađen kupac, cijena je svedena na simboličnu.

Samo su objekti na prodaju

Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu upozorio je da toplice nisu na prodaju, nego objekti.

"To su uglavnom zapušteni kapaciteti, a teško da se nešto može ozbiljno napraviti. Ogromna sredstva su potrebna da se te građevine poprave. Vjerojatno će poduzeti i novu investiciju, država će pomoći oko gradnje puteva i infrastrukture, i to je način da se te toplice oporave. Veliki je značaj i za Srbiju i za lokalnu sredinu da dođe investitor koji će uspjeti oživiti to mjesto. To je mogućnost za razvoj turizma i zapošljavanja ljudi i prodaju lokalnih proizvoda. To je nešto što pokreće gospodarstvo u tim lokalnim zajednicama", navodi profesor.