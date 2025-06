Povratak u 1989. godinu: Zemlja na udaru bombaških napada, mrtvi i ranjeni po ulicama

Najmanje sedam osoba izgubilo je život u nizu bombaških i oružanih napada koji su proteklih dana pogodili jugozapad Kolumbije. Među žrtvama su, prema navodima lokalnih medija, i dvojica policajaca. Serija napada zahvatila je grad Cali, treći po veličini u zemlji, kao i okolna naselja, dodatno produbljujući ionako tešku sigurnosnu situaciju u regiji, piše BBC.

🇨🇴⚡️ #BreakingNews: Seven bomb attacks hit Cali, Buenaventura, and Cauca, Columbia, killing at least one civilian and injuring several. In Cali, motorbike bombs in Meléndez and Manuela Beltrán left nine wounded, with another blast in Los Mangos.



In Cauca, car bombs struck… pic.twitter.com/awY5mYdHd4