Crna Gora danas je najopasnije mjesto u Europi, rekao je crnogorski pisac Milorad Popović gostujući u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Ustvrdio je to komentirajući situaciju u toj zemlji nakon nedavnog ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju. I sam Popović, zagovornik crnogorske neovisnosti, bio je prošloga tjedna na barikadama u Cetinju.

Kazao je da u njegovoj zemlji postoje najmanje četiri centra moći.

'SPC je najmoćniji centar moći u Crnoj Gori'

"Jedan je SPC, koji je preuzeo na sebe ulogu ono što u Iranu ima Vijeće čuvara islamske revolucije. To je sad najmoćniji centar moći u Crnoj Gori", rekao je dodavši da se SPC bavi kadroviranjem u tajnoj policiji, visokom školstvu, kulturi u drugim sferama društva.

Istaknuo je i značajnu ulogu političko-obavještajnih centara iz Beograda i Moskve te kazao da je Crna Gora "danas najopasnije mjesto u Europi".

"Ako se u Crnoj Gori dogodi građanski rat, taj svijet koji bude bježao neće bježati ni u Albaniju, ni u Republiku Srpsku, ni u Kosovo, ni u Srbiju, nego će ići u Dubrovnik. U tom smislu, Hrvatska će imati velikih problema, ekonomskih, i tako dalje", smatra on.

'U Srbiji nema ni opozicije ni opozicijskih medija'

Govoreći o povijesnim okolnostima sukoba, rekao je kako je u Crnoj Gori proveden brutalan proces asimilacije.

"Beograd je Crnu Goru asimilirao Srbiji pa je Crna Gora kao dio Srbije ušla u Kraljevinu SHS. Podijeljenost unutar crnogorskog društva u vrijeme komunizma stavljena je pod tepih. Čim je Milošević došao na scenu, odmah je u Crnoj Gori počela diferencijacija. Mi cijelo to vrijeme živimo u diferencijaciji. Stjecajem sretnih okolnosti prošli smo bez velikih problema, bez rata, bez žrtava", rekao je Popović.

Uptan hoće li tako i ostati, Popović je rekao da se srpski nacionalizam radikalizira, čak i u odnosu na devedesete godine i vrijeme tadašnjeg srbijanskog vođe Slobodana Miloševića.

"Danas je Srbija uz Bjelorusiju i Rusiju jedina europska zemlja koja nema opoziciju i koja nema opozicijske medije, osim par medija koji su pod stalnom stigmom", rekao je Popović.

'Fašizam je ako ne date da se 300.000 ljudi izjasne kao Crnogorci'

Za crnogorsku vladu je rekao da se svim silama nastoji prikazati kao prozapadna, ali da u stvarnosti sve radi kontra.

"Dovodi najekstremnije srpsko-ruske nacionaliste koji su antizapadni, koji su protiv NATO-a, koji su protiv Europske unije, koji negiraju crnogorsku naciju. Molim vas, ako negirate pravo jednome čovjeku da se nacionalno izjašnjava, to je fašizam. Ako negirate 300.000 ljudi koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, to je par excellence fašizam. To je stvarno borba Davida i Golijata", kaže.

'U jednom danu otpušteno 500 direktora škola'

Kao primjer šikaniranja Crnogoraca naveo je podatak da je u jednom danu otpušteno 500 direktora osnovnih i srednjih škola.

"U svim ovim resorima se radi etničko čišćenje Crnogoraca. Ljudi se na razne načine šikaniraju i, jednostavno, taj bijes raste. Ja sam to vidio na ovim barikadama u Cetinju. Žena od 80 godina, bilo je mladih ljudi od 15 godina, većina je bila spremna ginuti pod tim kotačima tih borbenih vozila", rekao je Popović.

"Mi smo po definiciji nacija kojoj prijeti nestanak, bez ikakve patetike, 300.000 ljudi kojima se dovodi u pitanje jezik, crkva da ne govorimo, svi atributi posebnosti, i vrši se jedan organiziran, brutalni pritisak na ljude da se odreknu… Upravo se priprema popis stanovništva, pripremaju falsificirati popis stanovništva svim sredstvima", zaključio je Popović u emisiji 'Nedjeljom u 2'.