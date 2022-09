Prije potisivanja ugovora o aneksiji četiri ukrajinske pokrajine, a na kojem su sudjelovali i predstavnici tih pokrajina, ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor u kojem se oštro obrušio na Zapad, a posebno na SAD.

Izdvajamo pet ključnih poruka koje je Putin danas poslao, a cijeli Putinov govor možete pročitati OVDJE:

O 'kijevskom režimu'

"Mnogo godina ljudi u Donbasu bili su izloženi mržnji i genocidu. Kijevski režim prijetio je smrću i kaznama učiteljima, represijama milijunima ljudi koji podržavaju Rusiju. Pravi upravitelji kijevskog režima moraju upamtiti: ljudi iz Hersona, LPR-a i DPR-a, Zaporižje, zauvijek postaju naši građani", rekao je Putin i pozvao 'kijevski režim' da povuče vojsku. Objavio je da je Rusija spremna za pregovore te da će učiniti sve kako bi osigurala infrastrukturu i sigurnost ljudi u tim regijama.

O motivima Zapada za sukob s Rusijom

"Zapad je pokazao svoju pravu prirodu. Nećemo se vratiti u 1991. Zapad je vjerovao da se Rusija neće oporaviti od tog udarca. Rusija je to izdržala i postala snažnija. Ali Zapad traži nove prilike da udari na nas. Pokušava razbiti našu državu na manje zemlje koje će se boriti jedna protiv druge. Nisu sretni s idejom velike zemlje s prirodnim bogatstvima i ljudima koji nikada neće živjeti pod stranom represijom.

"Cilj im je da države predaju svoj suverenitet SAD-u i da dobrovoljno postanu vazali SAD-a. Njihova pohlepa i želja da zadrže moć su razlozi ovog hibridnog rata protiv Rusije. Žele nas vidjeti kao koloniju, ne žele suradnju na temelju jednakosti. Njima, naša filozofija je direktna prijetnja i zato pokušavaju ubiti naše filozofe. Naš način života njima je prijetnja. Oni ne trebaju Rusiju, mi trebamo Rusiju", rekao je Putin.

O europskim čelnicima

"Američke elite koriste tragediju ljudi kako bi oslabili svoje neprijatelje i pobijedili nacionalne države. To se odnosi i na Francusku, Italiju, Španjolsku. Washington traži veće sankcije i Europa pristaje na to. Svjesni su da ih Amerika želi odrezati od ruske energije kako bi si prisvojila europsko tržište. To razumiju i prihvaćaju, to je izdaja njihovih vlastitih ljudi. Jasno je tko profitira od toga. Utopili su svoju istinu koristeći agresivnu propagandu. Kažu da što je veća zabluda, više će ljudi vjerovati. Printaju novac, ali ne možeš nahraniti ljude novcem i ugrijati domove", poručio je Putin.

O 'pljački' Rusije

"Političari na Zapadu moraju uvjeriti svoje građene da se manje tuširaju i manje jedu. Oni koji se s time ne slažu proglašeni su radikalima, a oni upiru prstom u Rusiju kao izvor njihovih problema. Kriza hrane njihova je krivica i posljedica aktivnosti koje provode nekoliko posljednjih godina. Pribjegavati će svojim uobičajenim metodama. Prva kriza riješena je tijekom Prvog svjetskog rata. SAD je uspio nametnuti dolar ostatku svijeta. Vidjeli smo da je u 70-im i 80-im godinama kriza postala akutna i da su iskoristli izvore dezintegriranog Sovjetskog Saveza. Sada im je cilj slomiti Rusiju pod svaku cijenu i opljačkati ljude od njihovog bogatstva. Uspiju li, pokušat će odvesti cijeli sustav u kolaps. Pokušat će to opravdati ratom", rekao je Putin.

O vrijednostima na Zapadu

"Zapadni gospodari nastavit će se boriti kako bi očuvali svoj model. Danas, idu prema radikalnom napadu na temeljne vrijednosti obitelji. Želim poručiti svim građanima Rusije, želimo li u Rusiji da očeve i majke zamijene roditelji jedan i dva? Jesu li ludi? Promjena spola? Ništa od toga nama nije prihvaljivo, mi imamo vlastitu budućnost. Diktatura zapadnih elita cilja na segregaciju ljudi u njihovim vlastitim zemljama. Na potpuno poricanje ljudskih prava. Idu prema otvorenom sotonizmu", rekao je Putin.

