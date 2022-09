Ruski predsjednik Vladimir Putin na svečanosti u Velikoj kremaljskoj palači Rusiji proglasio je aneksiju četiri okupirane ukrajinske regije u kojima je proveden referendum o pripajanju Rusiji. Međutim, neke njegove izjave uućene zapadu su zbog samog tog čina prošle malo ispod radara. Evo nekih dijelova njegova govora na koje bi trebalo također skrenuti pozornost.

"Zapad je pokazao svoju pravu prirodu. Nećemo se vratiti u 1991. Zapad je vjerovao da se Rusija neće oporaviti od tog udarca. Rusija je to izdržala i postala snažnija. Ali Zapad traži nove prilike da udari na nas. Pokušava razbiti našu državu na manje zemlje koje će se boriti jedna protiv druge. Nisu sretni s idejom velike zemlje s prirodnim bogatstvima i ljudima koji nikada neće živjeti pod stranom represijom i spremini su učiniti sve da iskoriste neokolonijalni sustav da pljačkaju i da im čovječanstvo plaća. Imaju okrutan motiv i zato su agresivni prema nezavisnim zemljama i tradicionalnim vrijednostima", rekao je Putin.

"Cilj im je da države predaju svoj suverenitet SAD-u i da dobrovoljno postanu vazali SAD-a. Nakon milijuna uništenih života i područja u kojima vladaju socijalni nemiri, jedino što žele je njihov profit. Njihova pohlepa i želja da zadrže moć su razlozi ovog hibridnog rata protiv Rusije. Žele nas vidjeti kao koloniju, ne žele suradnju na temelju jednakosti. Njima, naša filozofija je direktna prijetnja i zato pokušavaju ubiti naše filozofe. Naš način života njima je prijetnja. Oni ne trebaju Rusiju, mi trebamo Rusiju", rekao je Putin.

Nizao prijetnje

"Zapad vjeruje da neće biti kažnjen za svoje postupke. Dogovori koji su postojali u prošlosti u potpunosti su otkazani. Na temelju kojih pravila djeluju? Postoje trostruki standardi, drže nas budalama. Rusija je velika zemlja i civilizacija i neće živjeti pod tim lažnim pravilima", poručio je optužujući Zapad da je prekršio pravilo o granicama pitajući se, tko im je dao pravo da donose odluke.

"Zato su ljuti na ljude u Kremlju, Donjecku, Zaporožju...vjeruju da ljudi nemaju pravo sami odlučivati. Nema ničega novoga u tome, zapadne elite oduvijek su bili i ostali kolonizatori, diskriminiraju i čine razliku između nacija prvog i drugog reda. Mi u to nikada nismo vjerovali. Rusofobija se širi po tim zemljama. Zapad vjeruje da je njegova neoloberalna kultura zlatni standard. To je neobično. Čak vjeruju i da drugi moraju prihvaćati njihove grijehe. Moramo podsjetiti Zapad da neokolonijalna politika počinje u srednjem vijeku, da su opljačkali Indiju, Afriku, da su bili ratovi protiv Kine. Podčinili su cijene nacije zlouporabi opijuma, droge i progonili ljude. Ponosni smo da je naša zemlja bila na čelu antikolonijalnog pokreta", rekao je Putin.

'Europa izdaje vlastite ljude'

"Nismo ništa zaboravili. Svjetski poredak je nedemokratski. SAD je zemlja koja je dvaput upotrijebila nuklearno oružje, u Hirošimi i Nagasakiju. Uništili su gradove u Njemačkoj bez ikakve vojne potrebe, samo radi demonstracije. Bombardirali su gradove kako bi zaprijetili svijetu i našoj zemlji. Bombardirali su Vijetnam, koristili kemijsko oružje i do danas okupiraju Koreju, Japan i Njemačku, govore o njima kao o svojim partnerima, saveznicima. A možemo vidjeti da prvi lideri tih zemalja to samo prihvaćaju. Razvijaju kemijsko oružje i eksperimentiraju na ljudima te vjeruju da je to u plemenite svrhe. Provociraju veliki pokret migracijski kroz svoje akcije. Sada eksploatiraju žito iz Ukrajine. Kamo zapravo odlazi? U Europu? Možda 5 posto ide u siromašne zemlje", rekao je.

"Američke elite koriste tragediju ljudi kako bi oslabili svoje neprijatelje i pobijedili nacionalne države. To se odnosi i na Francusku, Italiju, Španjolsku. Washington traži veće sankcije i Europa pristaje na to. Svjesni su da ih Amerika želi odrezati od ruske energije kako bi si prisvojila europsko tržište. To razumiju i prihvaćaju, to je izdaja njihovih vlastitih ljudi. Jasno je tko profitira od toga", rekao je Putin.