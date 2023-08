Večeras će u Prijedoru, gradu na području bh. entiteta Republike Srpske, biti održana komemoracija za sve stradale i prognane u oružanoj akciji 'Oluja'. To se već tradicionalno okupljanje, pod pokroviteljstvom i uz sudjelovanje najviših predstavnika Republike Srbije, Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve (SPC), održava večer uoči 5. kolovoza, dana kada se u Kninu svečanošću i slavljem obilježavaju obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja te Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

Oplakivanje žrtava Oluje u Srbiji - gdje je u javnom govoru taj događaj zacementiran kao ratni zločin i etničko čišćenje - neminovno biva i skup prožet političkim konotacijama. Ove godine vjerojatno više nego prije. Odluka da se komemoracija na koju će doći predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i čelni čovjek SPC-a, patrijarh Porfirije na poziv domaćina Milorada Dodika, čelnika Republike Srpske, višestruko je problematična pa i dijabolična. Kaže to i Hrvoje Klasić, povjesničar i kolumnist na našem portalu.

Prijedor je u ratu bio etnički očišćen od nesrba

"Ako postoji mjesto s kojeg predstavnici srpskog naroda ne bi trebali druge opominjati i optuživati za nacionalizam, etničko čišćenje i zločine, onda je to svakako Prijedor. Kao i prostor cijele Republike Srpske, devedesetih je godina prijedorski kraj i sam Prijedor bio očišćen od nesrba, prije svega Bošnjaka i Hrvata, a najpoznatiji slučaj doista podsjeća na vrijeme nacizma i fašizma. U svibnju 1992. godine upozoreni su svi prijedorski nesrbi da moraju svoje kuće i stanove obilježiti bijelim plahtama, a ako bi se kretali po cesti morali su nositi bijele trake oko ruke. Međutim ni to nije pomoglo niti spasilo nesrpsko stanovništvo jer je preko tri tisuće ljudi ondje ubijeno, a prijedorski je kraj bio poznat i po koncentracijskim logorima za nesrpsko stanovništvo kroz koje je prošlo nekoliko desetaka tisuća ljudi od kojih su mnogi izgubili živote", kazao je.

Klasić dodaje kako baš stoga zvuči nestvarno da čelnik Republike Srpske, čiji je teritorij tijekom rata bio etnički očišćen od nesrba, nekoga otamo, a posebno iz Prijedora, proziva za etničko čišćenje.

'Oluja nije bila uzrok problema, nego posljedica'

Također upozorava i na nemogućnost da se Srbi u Srbiji, ali i regiji pa i u Hrvatskoj, suoče s uzrocima i posljedicama politike pokrenute u Beogradu sredinom 1980-ih.

"Ta će politika rezultirati ratom, a u konačnici i odlaskom Srba sa svojih vjekovnih ognjišta u Lici, Baniji, Kordunu i Dalmaciji nakon akcije Oluja. Nema spora da se Oluja morala dogoditi, ali zločini se nisu smjeli dogoditi. Hrvatska je imala pravo osloboditi svaki pedalj svoje zemlje. Nažalost, osim vojnog nije postojao drugi način, jer ikakvi pregovori Knina i kninskih Srba sa Zagrebom nisu bili mogući. U tom smislu, vojna operacija je bila neminovna. Brojni zločini prema civilnom stanovništvu i uništavanje imovine, koji su se dogodili nakon nje, a za koje je malo ljudi odgovaralo, sramota su hrvatske države i društva. No, ne možemo Oluju gledati kao uzrok problema, nego kao posljedicu", ističe Klasić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Skup koji služi jačanju kulta ličnosti Vučića i Dodika

Vraćajući se na izbor Prijedora kao mjesta ovogodišnje komemoracije za srpske žrtve Oluje, Klasić kaže da u tome ima i političke promidžbe Milorada Dodika, koji je pod sankcijama SAD-a, a odnedavana su to i njegovi najbliži suradnici.

"Nekako je razumljivo da se komemoriranje Oluje provodilo u Srbiji, u mjestima gdje je bilo najviše izbjeglica. Međutim, Prijedor to nije u tom smislu. Srbima koji su napuštali područje Krajine nije bio cilj ostati u Prijedoru ili u Republici Srpskoj, nego ići dalje u Srbiju. Stoga mislim da je ovo još jedan Dodikov pokušaj da se pozicionira kao vođa Srba izvan Srbije i svih koji su nakon Oluje ostali "visjeti" između svoje domovine, a to je Hrvatska, te onih mjesta po svijetu gdje su danas razasuti. Sada kada je persona non grata u svim civiliziranim državama, Dodiku je važna svaka podrška. Tako će i ovo obilježavanje biti više usmjereno jačanju kulta ličnosti Vučića i Dodika. Mislim da se ni ove godine neće pokušati sagledati tko je zaista bio žrtva, a tko zločinac. Iz Prijedora to nećemo čuti", zaključio je Klasić.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li ovo biti najslabije posjećena Oluja? Gradonačelnik Knina: 'Bit će manje ljudi. Neki bi mogli odustati od dolaska'