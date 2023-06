Samo 36 sati kisika ima petero ljudi u nestaloj podmornici koja je krenula do mjesta jedne od najvećih pomorskih tragedija, broda koji je sa sobom odnio 1517 života. Sat vremena i 45 minuta nakon zarona prema Titaniku gubi im se svaki trag.

"Ovo je složena operacija pretraživanja koja zahtijeva više strana sa stručnim znanjem i specijaliziranom opremom. Iako je Obalna straža preuzela ulogu koordinatora akcije potrage i spašavanja, mi nemamo svu potrebnu stručnost i opremu potrebnu za potragu ove prirode", rekao je Jamie Frederick, kapetan američke Obalne straže.

'Dolje je mrkli mrak'

U podmornici dugačkoj sedam metara je prostor veličine oko pet automobila. Može se spustiti do 4000 metara, otvara se samo izvana. Titanik se nalazi oko 600 kilometara istočno od obale kanadskog Newfoundlanda, u sjevernom Atlantiku, na dubini od 3800 metara.

"Dolje je mrkli mrak, iznimno je hladno. Morsko dno iznimno je muljevito, strujanja su jaka. Ne možeš ni vidjeti ruku ispred sebe. Strahujem za živote istraživača koji su u podmornici", objasnio je Tim Matlin, stručnjak za Titanik.

"Kada čujemo da bogataši plaćaju do 250 tisuća dolara da bi zaronili dolje, to je sada ipak malo diskutabilno s obzirom na to da tehnologija nije dovoljno dobra. Pazite, to vam je kao drugi svijet, kao drugi planet kada zaronite u dubine oceana. Jer na 1 kvadratni centimetar, na dubini Titanika, vi imate 4 tone pritiska. To su 4 automobila naslagana na ovoliko otprilike. Trebali bi biti zaista sigurni, a nisu", poručuje za RTL Direkt Jurica Gašpar, urednik portala Morski.hr.

'Kolega iz Švicarske me ubacio na popis za '25.'

Putnici Titanika su se 1912. godine u Liverpoolu ukrcali na najmoderniji brod tog doba. Nakon što se zabio u santu leda, tonuo je dramatičnih 2 sata i 40 minuta. Slobodan Novković ovom temom se bavi već 40 godina.

"Najveći, najmoderniji, najluksuzniji, najsigurniji. On je bio najsigurniji, bez obzira na to što se poslije dogodilo s njim. Takav jedan brod napunjen s najpoznatijim ljudima tog doba, koji su tada bili medijski eksponirani, na svojem prvom putovanju potone pod tako nesretnim okolnostima", kaže titanikolog Novković.

Ni nesretne okolnosti koje su zadesile sedmeročlanu posadu nestale podmornice Slobodana ne bi spriječile da i sam pođe na takav pohod.

"Ja sam u društvu svih tih titanikologa i onda oni stvaraju popis i onda me jedan kolega iz Švicarske me ubacio na popis za '25.. Naravno ja znam da te novce ne mogu skupiti", dodao je titanikolog.