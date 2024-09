Potop u susjedstvu: Kiša pljušti satima, ulice se pretvorile u rijeke

U Beogradu od subote ujutro pljušti kiša koja stvara probleme u prometu.

Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se ogromna količina vode na ulicama koje izgledaju kao rijeke.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je na jake pljuskove s grmljavinom u pojedinim dijelovima grada. Za kratko vrijeme mogli bi pasti novih 10 do 25 milimetara kiše.

"Do sada je pala neravnomjerna količina padalina, u većem dijelu grada od 5 do 15 milimetara, a najviše kiše je palo na automatskoj stanici Banovo Brdo - više od 60 mm. Možemo očekivati još dodatnih 10 do 25 mm za kratko vrijeme", piše u hitnom upozorenju.

