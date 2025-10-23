ODJECI AMERIČKI SANKCIJA /

Kinezi zabili Putinu nož u leđa? Ovaj potez udarit će srce koje pokreće ruski ratni stroj

Kinezi zabili Putinu nož u leđa? Ovaj potez udarit će srce koje pokreće ruski ratni stroj
Očekuje se da će se Indija i Kina okrenuti drugim opskrbljivačima s Bliskog istoka, iz Afrike i Latinske Amerike

23.10.2025.
16:49
danas.hr
Kineske državne naftne kompanije obustavile su kupnju ruske nafte putem mora nakon što su Sjedinjene Države uvele sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, dvjema najvećim naftnim tvrtkama u Moskvi, rekli su u četvrtak višestruki trgovinski izvori.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada rafinerije u Indiji, najvećem kupcu ruske nafte koja se prevozi morem, spremaju se znatno smanjiti uvoz sirove nafte iz Moskve kako bi se uskladile s američkim sankcijama uvedenim zbog invazije Kremlja na Ukrajinu, objavio je Reuters.

Nagli pad potražnje za naftom od strane dva najveća ruska kupca opteretit će prihode Moskve od nafte i prisiliti najveće svjetske uvoznike da traže alternativne opskrbe i podignu globalne cijene.

Dok Kina uvozi otprilike 1,4 milijuna barela ruske nafte dnevno morem, većinu toga kupuju neovisne rafinerije, uključujući male operatere.

Indija se odmiče od ruske nafte

Rosnjeft i Lukoil prodaju većinu svoje nafte Kini preko posrednika umjesto da izravno posluju s kupcima, rekli su trgovci.

U međuvremenu, neovisne rafinerije vjerojatno će pauzirati kupnju kako bi procijenile utjecaj sankcija, ali će i dalje nastjati kupiti rusku naftu, reklo je nekoliko trgovaca.

Kina također uvozi otprilike 900.000 barela ruske nafte dnevno putem naftovoda, a sve to ide PetroChini, za koju je nekoliko trgovaca reklo da vjerojatno neće biti puno pogođena sankcijama.

Očekuje se da će se Indija i Kina okrenuti drugim opskrbljivačima, što će povećati cijene nesankcionirane nafte s Bliskog istoka, iz Afrike i Latinske Amerike, rekli su trgovci.

