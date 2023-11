Američke vlasti nedavno su uhitile kineskog državljanina Jia Bei Zhu, koji je koristio i identitet Qiang He, zbog proizvodnje i preprodaje neodobrenih lijekova i davanja lažnih informacija FDA-i. Zhu ili Qiang, kako god se zvao, već tri godine uvozi testove za COV-19, HIV, trudnoću i razne kliničke testove u SAD preko čitavog niza tvrtki. Najveće u lancu tih tvrtki, Universal Meditech Inc i Prestige Biotech Inc, nisu imale odobrenje agencije FDA za uvoz ili trgovinu lijekovima.

Ovo je zapravo samo još jedna "epizoda" u skandalu koji već mjesecima potresa Kaliforniju. U gradu Fresnu početkom godine otkriveno je skladište koje je zapravo bilo tajni medicinski laboratorij. Objekt je sadržavao desetke posebnih hladnjaka s ampulama kakve se koriste u istraživanju biomaterijala. Laboratorij nije imao nikakve dozvole, bio je potpuno ilegalan, a otkriven je slučajno - kada su lokalne vlasti primijetile enormnu potrošnju vode u naizgled praznom skladištu. Neke od pronađenih ampula imale su standardne medicinske oznake, neke medicinske oznake na kineskom, dok je polovica imala samo šifre.

Zanimljivo je i da je popraćenost ovog slučaja u američkim medijima minimalna. Politički analitičari u SAD-u smatraju da je jedan od razloga diplomacija, kako se ne bi dodatno pogoršali iznimno zategnuti odnosi između Pekinga i Washingtona. S druge strane, američke sigurnosne agencije (još uvijek) ne daju objašnjenje kako je moguće da građani Kine već tri godine drže tajni biomedicinski laboratorij usred Kalifornije. Za agencije koje se "hvale" da mogu pratiti svaki pametni telefon i poruku na društvenim mrežama, ovakav "mali propust" doista djeluje - nevjerojatno.

