Kineski robot napravio dosad neviđeno, objavljene snimke: Trebala su mu tri dana

Kineski robot ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda prešavši 100 kilometara u tri dana, što je najduža udaljenost koju je pješice prešao humanoidni stroj.

Visok 1,69 metara i krećući se na dvije noge, AgiBot A2 krenuo je iz grada Suzhoua u istočnoj Kini u večernjim satima 10. studenoga te je prelazio autoceste i ulice kako bi 13. studenoga stigao u povijesnu četvrt Bund u Šangaju, izvijestila je Guinnessova knjiga rekorda.

Šangajska tvrtka AgiBot, koja je stvorila dvonožnog robota, izjavila je da je stroj "putovao po raznim površinama... poštujući prometna pravila" tijekom svog neprekinutog putovanja dugog 106 kilometara, što je Guinness potvrdio kao prvi podvig takve vrste. Promocijski videozapisi prikazuju A2, crno-srebrnog robota, kako polako, ali sigurno hoda cestama do Šangaja.

Robot A2 dizajniran je za zadatke poput korisničke službe i opremljen je funkcijom "razgovora" i mogućnošću čitanja s usana. Globalne tehnološke tvrtke ulažu kolosalne iznose u fizičku umjetnu inteligenciju, koja razumije zakone fizike i može percipirati i navigirati ljudskim svijetom. Prema predviđanjima Morgan Stanleyja, svijet bi do 2050. mogao imati više od milijardu humanoidnih robota.

Kineska vlada potiče domaće tvrtke na razvoj takvih robota, nadajući se da će postati svjetski lider u ovoj industriji. Peking je u kolovozu bio domaćin prvih Svjetskih igara humanoidnih robota, gdje se više od 500 "sportaša" natjecalo u širokom rasponu disciplina: košarci, plesu, pa čak i... čišćenju hotelskih soba.

