Kineska AI aplikacija osvaja Ameriku: Pale dionice tehnoloških giganata

Aplikacija digitalnog asistenta umjetne inteligencije 'Deep Seek R1', istoimene kineske kompanije, postala je najpreuzimanija na App Store trgovini aplikacija za iPhone u SAD-u.

Sam asistent je vrlo sličan poznatom Chat GPT AI-u (AI, umjetna inteligencija), ali aplikacija je manja i ima više mogućnosti. Model umjetne inteligencije 'R1' u samo mjesec dana napravio je pravi 'tsunami' u tehnološkom svijetu, jer se pokazalo da za rad s njim nisu potrebni veliki podatkovni centri koji koštaju desetke milijuna dolara, već je dovoljan mali i relativno slab računalni sustav.

Jedan YouTuber čak je uspio pokrenuti 'Deep Seek R1' na 'Nvidia Jetson Nano' mikroračunalu koje košta ispod sto dolara.

Sami kineski programeri navode da im je za razvoj ovog modela umjetne inteligencije bilo potrebno tek oko tri mjeseca, za ukupnu cijenu razvoja manju od šest milijuna dolara. Koliko je to malo, pokazuje činjenica da je samo Microsoft u razvoj Chat GPT-a do sada uložio preko deset milijardi dolara. Inače, 'Deep Seek' je razvijan na 'Nvidia H800' čipovima, koji su pod sankcijama SAD-a za izvoz u Kinu, ali su očito nekako našli put do Azije.

Kao rezultat ove iznenadne popularnosti kineske AI aplikacije u SAD-u, pale su i dionice američkih tehnoloških giganata. Tako su Oracleove dionice izgubile 8 posto vrijednosti, Palantirove 5 posto, dok je Nvidia, lider u svijetu AI-a, zabilježila pad dionica od čak 11 posto.

