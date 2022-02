Kina odbija ruske akcije u Ukrajini nazvati "invazijom" i od svih strana traži suzdržanost pa čak i kada svoje državljane u Ukrajini poziva da ostanu kod kuće ili, ako se trebaju negdje odvesti, istaknu kinesku zastavu na automobilu kao mjeru opreza. Ruske snage u četvrtak su ispalile rakete na više ukrajinskih gradova i iskrcale se na njezinoj obali, prenijeli su mediji nakon što je predsjednik Vladimir Putin odobrio "specijalnu vojnu operaciju na istoku".

Značenje riječi 'invazija'

"Kina pomno prati razvoj situacije. Sve strane pozivamo na suzdržanost kako stanje ne bi izmaklo kontroli", rekla je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying te se osvrnula na način kako strani novinari ocjenjuju poteze Rusije. "To je možda razlika između Kine i vas zapadnjaka. Mi ne žurimo sa zaključcima", rekla je Hua.

"Što se tiče značenja riječi 'invazija', mislim da se moramo vratiti na to kako sagledati trenutno stanje u Ukrajini. Ukrajinsko pitanje ima drugu, vrlo složenu povijesnu pozadinu koja se nastavlja do danas. No, to možda nije ono što svi žele vidjeti", dodala je Hua.

Strateško partnerstvo

Ranije je održan sastanak visokog kineskog diplomata Wanga Xija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Wang je rekao da ukrajinsko pitanje ima "kompleksnu" povijest i ponovio da Kina razumije "legitimnu zabrinutost" Rusije u pitanjima sigurnosti.

Putin se s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom sastao uoči Zimskih olimpijskih igara. Dvije strane su objavile strateško partnerstvo usmjereno prema suprotstavljanju američkom utjecaju. Istaknuli su da neće biti "zabranjenih područja za suradnju".

