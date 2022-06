Kina je dala do znanja da ima velike pomorske ambicije kada je nedavno predstavila svoj treći i najnapredniji nosač zrakoplova. Fujian (na slici), daleko najveći, najmoderniji i najmoćniji kineski nosač zrakoplova do sada, dragulj je od 80.000 tona u kruni kineske ratne mornarice i najveći takav na svijetu. Borbeni sustavi Fujiana, poput elektromagnetskog sustava za lansiranje, pokazuju da Kina brzo sustiže SAD, piše CNN.

To bi trebalo biti dovoljno da svakog potencijalnog protivnika natjera na razmišljanje, naročito zbog sve agresivnijeg nastupa Kine u teritorijalnim sporovima s Japanom u Istočnom kineskom moru, mnoštvom zemalja jugoistočne Azije u Južnom kineskom moru te činjenice da Peking ne isključuje mogućnost invazije na Tajvan.

Porinuće Fujiana samo je simbolična poruka

No, dok je pompozno porinuće nosača zrakoplova Fujiana bilo očito zamišljeno kao poruka kineskim suparnicima, analitičari upozoravaju da se ne treba upecati na tu udicu. Kao prvo, Fujian vjerojatno neće biti operativan još tri do četiri godine - smatra Carl Schuster, bivši kapetan američke mornarice i bivši direktor operacija u Zajedničkom obavještajnom centru američkog Pacifičkog zapovjedništva. Čak i kada bude operativan, veličina Fujiana učinit će ga lako dostupnom metom, a jasno je da bi potonuće takvog broda bio moralni udarac i vojna katastrofa za Kinu. Tu je i jednostavna činjenica da, koliko god se činili impresivnima, nosači zrakoplova nisu nužno najprikladniji za scenarije ratnih sukoba kakve vojni stručnjaci vide u budućnosti, uključujući moguće sukobe u Istočnom i Južnom kineskom moru te invaziju na Tajvan.

Zapravo, kažu stručnjaci, Fujian vjerojatno nije najveći problem koji bi trenutno trebao zadavati brige američkim mornaričkim zapovjednicima. Postoje još četiri vrste plovila kojima raspolaže Kina, a nesumnjivo predstavljaju daleko veću prijetnju američkoj pomorskoj dominaciji.

Razarač Tip 055

Prloizvedeni 2017. godine ovaj radarima nevidljivi (stealth) razarač naoružan navođenim projektilima od 13.000 tona mnogi smatraju najmoćnijim ratnim plovilom na svijetu. Tip 055, dovoljno je velik da se prema NATO standardima smatra krstaricom. Opremljen je sa 112 vertikalnih lansirnih cijevi koje se mogu koristiti za ispaljivanje svega - od protubrodskih projektila do dalekometnih raketa za kopneni napad.

"Ovaj brod ima posebno sofisticiran dizajn, stealth značajke, radare i veliki inventar projektila. Veći je i moćniji od većine američkih, japanskih i južnokorejskih razarača", rekao je 2018. godine za CNN vojni analitičar Timothy Heath, nakon što je Kina porinula dva takva ratna broda u jednom danu dokazujući impresivne sposobnosti svoje brodogradnje. Prema informacijama iz ožujka ove godine, Kina je do sada proizvela ili je u fazi dovršetka ukupno 10 takvih razarača.

Kineski prorežimski dnevnik Global Times prošloga je tjedna zagovarao slanje Lhase, jednog od pet aktivnih razarača Tip 055, u Japansko more radi vježbi zbog rastućih napetosti oko Tajvana.

"Brod je postigao punu operativnu sposobnost i pokazao svoje sposobnosti u odvraćanju mogućeg stranog vojnog uplitanja u Tajvanski tjesnac u vrijeme kada su SAD i Japan u više navrata provocirali Kinu zbog tajvanskog pitanja", pisao je Global Times.

Snaga ovog razarača vidi se na snimci koja je u travnju osvanula na društvenim mrežama, a na kojoj je prikazano lansiranje hipersonične protubrodske balističke rakete YJ-21, oružja koje se naziva i "ubojicom nosača aviona".

"Ako SAD ne poduzme vojne provokacije protiv Kine, uključujući i pitanje Tajvana, ne treba se brinuti o tim projektilima", pidao je Global Times.

Podmornica Tip 039

Ove gotovo nečujne podmornice klase Yuan na dizel-električni pogon imaju sposobnosti s kojima bi se američki vojni planeri teško mogli nositi. Peking je izgradio 17 podmornica tipa 39A/B, planirajući ukupno izgraditi ih 25 u sljedeće tri godine.

"Te podmornice omogućavaju impresivnu 'dubinu obrane' u vodama pored Kine i čini se da razvijaju određene sposobnosti za suzbijanje" američkih snaga dalje od mora, rekao je Schuster.

Podmornice su opremljene pogonom neovisnim o zraku (AIP), što znači da ne moraju često izranjati na površinu kako bi dobili zrak potreban za sagorijevanje dizela, koji onda može napajati njihove baterije.

"Kada rade na baterije, podmornice opremljene AIP-om gotovo su nečujne, a jedina buka dolazi iz ležajeva osovine, propelera i strujanja oko trupa", napisali su časnici američke mornarice Michael Walker i Austin Krusz u izvješću iz 2018. godine.

Te su podmornice naoružane protubrodskim krstarećim projektilima, a moćna metoda napada koju koriste je ispaljivanje torpeda preko krme ili stražnjeg dijela ciljanog broda koji ga potom slijedi prije nego što eksplodira u blizini njegovih pogonskih i upravljačkih sustava. Budući da brodovi otkrivaju podmornice i torpeda pomoću zvučnih valova, teško je braniti se od takvih torpeda.

Napredak kineskih podmornica dolazi u vrijeme kada američka mornarica ima problema sa svojim protupodmorničkim sposobnostima. Načelnik pomorskih operacija, admiral Michael Gilday rekao je pred Kongresom prošloga mjeseca da SAD žele rastaviti devet svojih obalnih borbenih brodova, od kojih su neki posve novi u floti, jer njihovi protupodmornički sustavi "tehnički nisu uspjeli".

Trgovački trajekti

Trgovački trajekti većini vjerojatno ne padaju na pamet kada se govori o ubojitim sposobnostima ratne mornarice, ali upravo u tome leži njihova moć, piše CNN. Da bi izvršila invaziju na Tajvan, Kina bi vjerojatno trebala prevesti invazijsku silu, kopnenu vojsku od stotina tisuća ljudi, a neki analitičari sugeriraju da bi bilo potrebno i više od milijun vojnika. Analitičari su zaključili da kineska vojna flota nije dorasla tom zadatku. Ali ono što Kina ima jest ogromna flota civilnih trajekata koji bi se mogli brzo prenamijeniti za vojnu upotrebu. Po mišljenju nekih - možda su čak i bili dizajnirani za tu mogućnost.

"Najveći kineski brodograditelj trajekata javno je izjavio 2015. da je jedan od njegovih najvećih trajekata izgrađen za dvostruke svrhe, vojne i civilne svrhe. A jedan od najvećih kineskih trajektnih operatera na sličan način govori kako ima dvojnu civilno-vojnu funkciju'', kaže Thomas Shugart, bivši zapovjednik podmornice američke mornarice, a sada član Centra za novu američku sigurnost.

On ističe da su civilne trajektne tvrtke koje djeluju u Žutom i Južnom kineskom moru već organizirane kao pomoćne jedinice kineskoj ratnoj mornarici. Također procjenjuje da bi korištenje civilnih brodova Kini dalo dodatnih 1,1 milijun tona kapaciteta, što je triput više od ukupne tonaže svih kineskih amfibijskih jurišnih brodova. A ako bi Kina iskoristila i honkonške trajekte, dobila bi dodatnih 370.000 tona plovnog transporta. Je li to dovoljno da se Tajvan zauzme silom? Teško je reći, ali Shugart kaže da to nameće drugo pitanje i odgovor: "Koliko transportnih brodova ima kineska vojska? Vrlo vjerojatno, više nego što mislite."

Pomorska milicija

Trajekti nisu jedina civilna plovila koju kineski vojni stratezi imaju na umu. Stručnjaci tvrde da je Kina stvorila pomorsku miliciju, sastavljenu od više od stotinu plovila koja se tobože bave komercijalnim ribolovom, kako bi zapravo provela svoje ciljeve u spornim morima. Pomorska milicija, za koju Peking poriče da uopće postoji, sastoji se od najmanje 122 plovila, vjerojatno čak 174, prema procjeni Centra za strateške i međunarodne studije. No, stvarni broj mogao bi biti i veći. Razni stručnjaci sumnjali su u umiješanost pomorske milicije kada se više od 200 kineskih ribarskih brodova okupilo u vodama oko grebena Whitsun u Južnom kineskom moru početkom 2021. Na taj greben pravo polažu i Kina i Filipini. Peking praktički ima mornaricu za koju i ne priznaje da postoji, kažu stručnjaci.

"Kineska ribarska milicija ne lovi ribu", rekao je Schuster za CNN prošle godine. "Imaju automatsko oružje i ojačani trup, što ih čini vrlo opasnima iz neposredne blizine. Također, razvijaju najveću brzinu od oko 18 do 22 čvora, što ih čini bržim od 90 posto svjetskih ribarskih brodova", dodao je.

Milicija ima dvije glavne komponente: profesionalne milicijske čamce i stvarne ribarske čamce koje zapošljava kineska vojska po modelu subvencija - stoji u izvješću Azijske inicijative za transparentnost u pomorstvu. Profesionalci vode aktivnosti poput ometanja stranih brodova za bušenje nafte ili blokiranja stranih ribarskih brodova.

Na koncu... još malo o Fujianu

Sve navedeno ipak ne znači da porinuće Fujiana nije značajan trenutak. Kao i u SAD-u, s vremenom će nosači zrakoplova postati središnji dio kineske ratne mornarice i simbol onoga za što je moderna kineska vojska sposobna, smatra Schuster.

"Fujian treba promatrati s obzirom na ono što predstavlja, a ne na njegov ograničeni neposredni učinak. Kina je sada lansirala tri nosača, a dva dovela u potpuni operativni status tijekom razdoblja u kojem se američka mornarica borila da samo jednu novu jedinicu dovede u puni operativni status", kazao je Schuster misleći na USS Gerald Ford, američki supernosač koji ima problema još od puštanja u pogon 2017. sa zakašnjenjem od tri godine.

U međuvremenu, Kina ide naprijed. "Oni grade svoju mornaricu bržom od SAD-a i svih njegovih saveznika", zaključio je Schuster.