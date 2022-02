Ukrajinski povjesničar Jurij Korčemnij u životu nije pucao iz puške. Ali nije oklijevao da se pridruži desecima drugih i uzme kalašnjikov iz sanduka koji su dostavljeni tek osnovanim kijevskim dobrovoljačkim jedinicama drugog dana ruske invazije. "Dali su nam puške i evo nas ovdje", kazao je 35-godišnjak pomalo kisela osmijeha.

Kijevski podvožnjak koji čuva sa šačicom drugih, među kojima ima i starijih od 50 godina, vodi do administrativnog kompleksa ukrajinske vlade. S druge strane cesta vodi do radničke četvrti prepune nebodera u sovjetskom stilu gradnje. Ondje je nekoliko sati ranije bilo pucnjave s malom skupinom ruskih vojnika.

Nesiguran u svoju ulogu

Novinari AFP-a vidjeli su pogibiju jednog sredovječnog civila u tom okršaju. Svjedok je rekao da je civil pokošen mecima iz jurećeg ruskog oklopnog vozila. Korčemnij izgleda pomalo nesiguran u svoju ulogu u obrani ukrajinskog glavnog grada.

"Znam pucati samo pojedinačno pa mi je plan kliknuti ovdje i prebaciti se na automatsku vatru", rekao je, oprezno milujući blistavo oružje.

Borba s duhovima

Dobrovoljci imaju nestvaran osjećaj borbe s duhovima koji su se pojavili u donedavno užurbanom gradu. Na opustjelim ulicama sada se mogu vidjeti skupine nervoznih vojnika i čudnih dobrovoljaca koji cupkaju s noge na nogu i puše.

Ali Rusa nema nigdje. Maskirani zapovjednik dobrovoljačke jedinice, koji se predstavio ratnim imenom "Bob", priznaje da nema pojma gdje Rusi nestanu nakon napada.

"Stvarno ne znam", kazao je. "Imam jednog ranjenog čovjeka. Ulica je izrešetana mecima. Ali to nisu meci kao iz moje strojnice. Mi imamo manje metke, Rusi koriste mnogo veće".

Ukrajinska vlada pozvala je sve od 18 do 60 godina da uzmu oružje u ruke i pomognu svojoj vojsci. Padobranski instruktor Roman Bondercev odazvao se pozivu "jer to bolje nego sjediti doma i ne činiti ništa". "Ovako me manje strah", rekao je taj 47-godišnjak.

Mehaničar Ruslan Bitsman isto nema nikakvog vojnog iskustva. Ali je ljutit. "Ovo je moja zemlja, razumijete. Pitate me što mislim o Putinu. Samo stvari koje ne možete objaviti. Jučer sam prvi put uzeo oružje u ruku. Što možemo? Pokušat ćemo najbolje što možemo", rekao je.

