Afganistanski predsjednik Achraf Ghani je pod naletom talibana pobjegao iz Kabula. Tijekom bijega pojavila se informacija da je uzeo četiri automobila, a u helikopter stavio 169 milijuna dolara. Sve je negirao i rekao da je to laž. Sad je, zajedno s ostatkom obitelji dobio humanitarni azil u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Za to se vrijeme, njegova 42-godišnja kćer Mariam ležerno šetala ulicama New Yorka. Daily Mail piše da ona već godinama živi u atraktivnom stanu u Brooklynu, ispunjenom knjigama od poda do stropa i ukrasnim jastucima iz Sirije te tepihom iz Turkmenistana koje je dobila na dar od oca.

Bavi se vizualnom umjetnošću i filmom. Njeni radovi su bili izloženi u najprestižnijim muzejima i galerijama diljem svijeta. Njen stil života nazivaju boemskim, što je u čistoj suprotnosti s načinom života obespravljenih afganistanskih žena, kao da negira činjenicu da je rođena u egzilu.

Na Instagramu piše kako je žalosna zbog okupacije Afganistana te da strahuje za svoju obitelj, prijatelje i kolege. Poziva Amerikance da urgiraju u lokalnim uredima i spriječe deportaciju Afganistanaca iz SAD-a te zahvaljuje svima koji su iskazali solidarnost.

Njen otac, pak, tvrdi da je otišao iz Afganistana kako bi spriječio krvoproliće. Na društvenim mrežama poziva Amerikance da se uključe u humanitarne akcije.