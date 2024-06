Neprekidne padavine su u dijelovima njemačkih saveznih pokrajina Bayern i Baden-Württenberg dovele do rasta nivoa voda koji se statistički javljaju samo jednom u više od sto godina, piše Deutsche Welle.

Jedan vatrogasac je poginuo tijekom operacije spašavanja u Pfaffenhofen an der Ilmu u Gornjoj Bavarskoj. Glasnogovornik okružnog ureda rekao je da se prevrnuo tijekom operacije s trojicom kolega u gumenom čamcu i da je pronađen mrtav rano ujutro.

Foto: Profimedia

42-godišnjak je bio u akciji spašavanja jedne poplavom ugrožene obitelji. Čamac se prevrnuo sinoć oko 23.30 sati. Isprva je vatrogasac proglašen nestalim, ali je njegovo tijelo pronađeno oko 2.20 sati. Ostala tri vatrogasca su spašena. Jednom od njih prvo je pružena pomoć u bolnici, a ostalo dvoje je odmah pušteno kući.

Deset općina u Bayernu proglasilo stanje katastrofe

Uprkos izvjesnom smanjenju intenziteta padavina, u večernjim satima u subotu je deset općina u Bayernu proglasilo stanje katastrofe, jer su Dunav i nekoliko njegovih pritoka opasno narasli. Njemačka meteorološka služba (DWD) izjavila je u subotu da se sa sjevera približavaju novi pljuskovi i grmljavine, koje bi posebno u nedjelju poslijepodne mogle donijeti dodatnu opasnost od lokalnih poplava.

Pljuskovi bi mogli biti jaki i kretati se sporo. "Ako te oborine padnu na već zasićeno tlo, može brzo doći do ponovnih poplava", rekao je meteorolog DWD-a.

U poplavljenim područjima u bavarskom okrugu Augsburg vlasti su pozvale na evakuaciju. Stanovnici bi trebali odmah napustiti općine Kühlenthal i Allmannshofen, upozorila je tamošnja služba za izvanredne situacije. Za ljude koji ne mogu sami napustiti područje, osigurani su autobusi.

I u drugim mjestima u tom okrugu tijekom večeri i noći stanovnici su pozivani da napuste svoje stanove i kuće. Najviše su pogođene općtine uz rijeku Schmutter, pritoku Dunava. U prostorijama Augsburškog sajma oformljen je prihvatni centar.

Zbog velikih poplava, u Babenhausenu u Unterallgäuu su helikopterima evakuirali stanovnike. Bavarski Crveni križ spasio je dvoje ljudi s krova njihove kuće. Oni su se nalazili u životno opasnoj situaciji, rekao je glasnogovornik. Ostali stanovnici evakuirani su čamcima.

Hitne službe su u subotu spasile više od 100 ljudi, uključujući desetine djece. Spasioci su takođe morali izvlačiti ljude iz njihovih automobila jer zbog velike količine vode nisu mogli sami otvoriti vrata. Takve situacije posebno su opasne zbog vodenih struja i rastućeg nivoa vode u automobilu, te brzo mogu postati opasne po život, dodao je glasnogovornik Crvenog križa.

Foto: Profimedia

Odroni, klizišta i pucanje brane

U ugroženim krajevima došlo je do prekida i otežanog odvijanja automobilskog i željezničkog saobraćaja. Dva vagona brzog vlaka ICE s 185 putnika iskliznula su iz šina u subotu naveče u Schwäbisch Gmündu u Baden-Württembergu zbog klizišta. Prema riječima glasnogovornika željeznice, putnici su ostali nepovrijeđeni.

Putnici u južnoj Njemačkoj moraju računati sa otkazivanjem željezničkih linija i kašnjenjem zbog nevremena i u nedjelju. To je jutros izjavila glasnogovornica Njemačkih željeznica. Prema podacima sa internet stranice kompanije, dolazi do otkazivanja vlakova na linijama od Münchena preko Nürnberga do Berlina, od Karlsruhea preko Stuttgarta do Münchena, od Münchena do Züricha, kao i od Augsburga do Oberstdorfa.

U Eldernu prijeti pucanje brane. Stanovnici su pozvani da se pripreme za evakuaciju i prenesu svoje osobne vrijednosti u više dijelove zgrada. U slučaju opasnosti od poplava, upozoreno je, ne treba ulaziti u podrume i podzemne garaže.

Pogođeno područje treba široko zaobilaziti, a poplavljene ceste više ne treba koristiti. Treba slijediti upute hitnih službi, pomagati djeci i drugim osobama kojima je potrebna pomoć, ali bez ugrožavanja vlastite sigurnosti, priopćile su tamošnje službe za izvanredne situacije.

