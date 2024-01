Pobunjeni Huti, koji kontroliraju velike dijelove Jemena, učestalo napadaju brodove u Crvenom moru od izbijanja rata u Gazi 7. listopada prošle godine. Napadai na najkraćoj pomorskoj ruti između Europe i Azije, koja uz to čini oko 15 posto svjetskog brodskog prometa, natjerali su nekoliko kompanije da preusmjere svoje brodove.

SAD i Britanija odlučili su uzvratiti udarac pa su pokrenuli zračne napade na vojne ciljeve Hutija. Kako se sukob koji proizlazi iz izraelskog rata u Gazi širi, neke kompanije traže alternativne rute.

Niže donosimo pregled kako se neke od najvećih kompanija nose s krizom.

DHL upozorava na pametno upravljanje zalihama

AB FOODS

Vlasnik Primarka prati situaciju, ali njegovi opskrbni lanci su sposobni za određene prilagodbe, rekao je glasnogovornik tvrtke. Kažu da za sada ne vide potrebu za zabrinutošću, piše The Economic Times.

BP

Naftna kompanija je 18. prosinca rekla da je privremeno zaustavila sve tranzite kroz Crveno more.

DANONE

Francuska prehrambena grupa priopćila je u prosincu da je većina njezinih isporuka preusmjerena, što je produžilo vrijeme tranzita. Ako situacija potraje dulje od dva do tri mjeseca, Danone će aktivirati planove ublažavanja, uključujući korištenje alternativnih ruta preko mora ili ceste gdje god je to moguće, rekao je njihov glasnogovornik.

DHL

Njemačka logistička tvrtka, koja ne upravlja brodovima, već ih koristi za prijevoz kontejnera, 8. siječnja je savjetovala svojim klijentima da dobro promotre kako upravljaju zalihama.

ELECTROLUX

Švedski proizvođač kućanskih aparata uspostavio je radnu skupinu za pronalaženje alternativnih ruta ili identificiranje prioritetnih isporuka kako bi se pokušali izbjeći prekidi. Za sada predviđaju ograničen utjecaj na isporuke.

EQUINOR

Norveška naftna i plinska tvrtka je 18. prosinca rekla da je preusmjerila brodove koji su išli prema Crvenom moru.

ESSITY

Proizvođač robnih marki kao što su Libresse i TENA rekao je da ostaje u kontaktu s pogođenim dobavljačima kako bi osigurao kontinuirani protok robe, ali je dodao da je utjecaj na njegovo poslovanje ograničen.

EUROPRIS

Norveški trgovački lanac, koji uvozi nešto više od trećine robe prodane iz Azije putem pomorskog prijevoza, rekao je da nije razmatrao druge mogućnosti dostave jer bi to povećalo troškove. Rečeno je da su dulja vremena dostave unutar sigurnosne granice i da se ne očekuju značajniji izazovi.

FEDEX

Američki div za dostavu paketa priopćio je 14. siječnja da nije zabilježio veliki pomak na zračni prijevoz tereta zbog poremećaja u Crvenom moru.

GEELY

Geely, drugi najveći kineski proizvođač automobila po prodaji, rekao je 22. prosinca da će njegova prodaja električnih vozila vjerojatno biti pod utjecajem kašnjenja u isporukama, budući da većina brodarskih tvrtki koje koristi za izvoz električnih vozila u Europu preusmjerava brodove oko Afrike.

I u Ikei očekuju kašnjenja

IKEA

Švedski prodavač namještaja spremnog za sastavljanje rekao je 19. prosinca da će situacija dovesti do kašnjenja i može uzrokovati ograničenja dostupnosti za određene proizvode. "Procjenjujemo druge mogućnosti opskrbe kako bismo osigurali dostupnost naših proizvoda", rekli su.

KONE

Finski proizvođač dizala rekao je da bi situacija mogla u nekim slučajevima odgoditi isporuke, ali većina njegovih isporuka kupcima trebala bi ostati prema rasporedu. Kone je rekao da se pripremio za prekide tražeći alternativne metode i rute isporuke.

LIDL

Lidlova jedinica Tailwind Shipping Lines, koja prevozi neprehrambenu robu za lanac diskontnih supermarketa i robu za treće strane, rekla je da za sada plovi oko Afrike.

MOSAIC

Američka tvrtka za proizvodnju gnojiva rekla je 18. prosinca da je preusmjerila nekoliko isporuka za SAD oko Afrike.

NEXT

Izvršni direktor britanskog trgovca odjećom 4. siječnja rekao je da će rast prodaje vjerojatno biti umjeren ako se poremećaji nastave do 2024. Rekao je da bi Next, koji većinu svojih proizvoda nabavlja iz Azije, mogao ublažiti to ranijim naručivanjem ili korištenjem zračnog prijevoza.

QATARENERGY

Drugi najveći svjetski izvoznik ukapljenog prirodnog plina prestao je slati tankere preko Crvenog mora iako se proizvodnja nastavlja, rekao je Reutersu 15. siječnja viši izvor koji je izravno upoznat s tim pitanjem.

I Tesla je u problemu

SAINSBURY'S

Drugi najveći britanski trgovac mješovitom robom priopćio je 10. siječnja da je u redovnom kontaktu s britanskom vladom u vezi s poremećajima na Crvenom moru.

TARGET

Izvor upoznat s ovim pitanjem rekao je Reutersu 12. siječnja da američki trgovac na malo ima neke poremećaje u isporukama iz Indije i Pakistana, velike regije za proizvodnju odjeće, nazivajući taj učinak općenito "manjim".

TESLA

Američki proizvođač električnih vozila obustavit će većinu proizvodnje automobila u svojoj tvornici u blizini Berlina od 29. siječnja do 11. veljače zbog nedostatka komponenti uzrokovanih promjenama transportnih ruta.

TRACTOR SUPPLY

Isporuke za američkog trgovca na malo odgođene su od dva do više od 20 dana, rekao je 12. siječnja glavni operater opskrbnog lanca tvrtke.

TSMC

Najveći svjetski ugovorni proizvođač čipova izjavio je 19. prosinca da ne predviđa značajan utjecaj na svoje poslovanje.

VOLKSWAGEN

Glasnogovornik tvrtke rekao je 12. siječnja da njemački proizvođač automobila ne očekuje "značajna" ograničenja proizvodnje.

VOLVO CAR

Švedski proizvođač automobila priopćio je 12. siječnja da će zaustaviti proizvodnju u svojoj tvornici u Belgiji na tri dana zbog kašnjenja uzrokovanih situacijom u Crvenom moru.

WHIRLPOOL

Proizvođač kućanskih aparata rekao je u prosincu da pomno prati probleme s logistikom u regiji kako bi pomogao ublažiti rizike kako se pojave, dodajući da do sada nije bilo utjecaja na njegovo poslovanje.

YARA

Norveški proizvođač gnojiva rekao je Reutersu da je bio samo blago pogođen, iako je Crveno more važna opskrbna ruta za tvrtku.

