Unatoč tome što je MUP prije nekoliko dana priopćio da zabranjuje obje povorke u Beogradu, kako one EuroPrideove, tako i one koja je trebala poslužiti kao svojevrsni "kontrapride", iz Pridea su najavili da će prosvjedna šetnja svejedno biti organizirana u subotu od 17:30 h na dionici od Ustavnog suda do stadiona Tašmajdan gdje će tijekom večeri biti održan i koncert, prenosi portal Danas.

To je oko podneva u Beogradu dovelo do prvih incidenata, pa tako Nova.rs prenosi da su prema neslužbenim informacijama dvojica sudionika skupa protiv manifestacije "Europride 2022" privedena u blizini Crkve Svetog Marka.

Protivnici Pridea bocama su gađali automobile, psovali okupljene novinare ekipe te ušli u raspravu s policijskim službenicima.

Jake snage policije blokirale su kod Glavne pošte u Takovskoj ulici tridesetak građana, do sukoba protivnika Pridea i policije došlo je u i blizini Skupštine, a srpski portali prenose i to da je raščinjeni monah Antonije pogodio na skupu protivnika održavanja EuroPridea bocom u želudac snimatelja N1.

Monah Antonije je priveden, a Nova.rs doznaje da je i to da je nakon diplomatskih napora u pregovorima između Europske unije i kabineta predsjednice Vlade Srbije ipak postignut dogovor prema kojem će Europride šetnja biti dozvoljena.

Ipak će se održati?

Europsko pride udruženje (EPOA) objavilo je da je nakon više tjedana intenzivnog međunarodnog pritiska, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da se može održati šetnja u okviru Europridea zakazana za danas od 17 sati u Beogradu.

Kako se navodi u priopćenju, tisućama aktivista na trasi šetnje koja će krenuti od Narodne skupštine priključit će se brojni diplomati, članovi Europskog parlamenta, kao i drugi europski i međunarodni političari. U priopćenju na stranici EPOA dodaje se da se ne očekuje da će u šetnji sudjelovati i premijerka.

Kako su naveli, Brnabić je rekla da može garantirati da će ulice Beograda biti sigurne tijekom popodneva.

Predsjednica EPOA Kristine Garina navela je da su sretni i zadovoljni što je premijerka Brnabić "ispunila obećanje koje je dala 2019. godina".

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će svi biti sigurni tijekom održavanja Europridea te da tijekom proteklog tjedna nije bilo nijednog incidenta na preko 130 događaja koji su organizirani u srpskoj prijestolnici.

Na prijemu za strane diplomate u Palači Srbija Brnabić je navodno izjavila da Srbija nije organizirala Europride zbog toga da ostane na europskom putu, nego "zbog Srbije, našeg naroda, zemlje i društva, kao i zbog dobrobiti cijele regije".