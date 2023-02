"Ne, Putin nije prijetio ni meni ni Njemačkoj. U našim telefonskim razgovorima naša stajališta o ratu u Ukrajini bila su vrlo različita. Putinu sam jasno stavio do znanja kako Rusija snosi isključivu odgovornost za rat u Ukrajini. Rusija je bez razloga izvršila invaziju na svog susjeda kako bi uzela dijelove Ukrajine ili cijelu državu pod svoje nokte."

To je uz ostalo u ekskluzivnom razgovoru za Bild am Sonntag kazao njemački kancelar Olaf Scholz ističući kako "ne možemo jednostavno prihvatiti da se krši europski mirovni poredak i zato podržavamo Ukrajinu financijski, humanitarno i oružjem", prenosi Fenix magazin.

'Pažljivo smo vagali svaku isporuku oružja Ukrajini'

Na pitanje povećava li isporuka tenkova Leopard 2 opasnost za Njemačku obzirom na Putinove tvrdnje kako Rusiji “opet prijete njemački tenkovi” kancelar je odgovorio: Njegove riječi dio su niza apsurdnih povijesnih usporedbi kojima opravdava svoj napad na Ukrajinu.

"Ništa ne može opravdati taj rat. Rusija vodi nemilosrdni rat protiv Ukrajine. Zajedno sa saveznicima, Ukrajini dajemo borbene tenkove da se mogu braniti. Pažljivo smo vagali svaku isporuku oružja, usko koordinirajući to sa svojim saveznicima, prije svega s Amerikom. Ovaj zajednički pristup spriječava eskalaciju rata", kazao je Scholz.

Na pitanje postoji li dogovor s predsjednikom Zelenskijim da se oružje sa Zapada koristi samo na ukrajinskom teritoriju i da Rusija neće biti njime napadnuta na svom teritoriju, Scholz je odgovorio potvrdno ističući kako "o tome postoji konsenzus".

Puno toga se promijenilo u njemačkoj vojsci

Na pitanje o stanju u njemačkoj vojsci (Bundeswehr), Scholz je kazao kako se u posljednjih godinu dana puno toga promijenilo.

"Odmah nakon početka ruskog napada na Ukrajinu, osnovao sam poseban fond od 100 milijardi eura kako bi Bundeswehr nakon dugogodišnje štednje ponovno bio primjereno opremljen. I sada ćemo trajno ulagati dva posto u naše oružane snage, jer se sigurnosna situacija u Europi uvelike promijenila. To je važno jer je Bundeswehr velika sila koja osigurava sigurnost naše zemlje. Kad je riječ o odbijanju mogućih napada na teritorij NATO-a u Europi, Bundeswehr sa svojim konvencionalnim borbenim sposobnostima igra važnu ulogu", kazao je.

'Njemačkoj fali malo tempa, trebamo inovacije'

Govoreći o tome što nedostaje Njemačkoj, kancelar Scholz je kazao kako je Njemačka zemlja velike ekonomske moći i vrlo dobro funkcionirajuće socijalne države. "Ali fali nam malo tempa. Trebamo više poticaja za inovacije i za modernizaciju naše industrije kako bismo 2045. mogli poslovati na klimatski neutralan način", kazao je.

Govoreći još o tome što nedostaje Njemačkoj kazao je kako "do 2030. godine Njemačka treba šest milijuna dodatnih radnika na njemačkom tržištu rada".

"Za to nam je potreban cijeli paket mjera: potrebni su nam atraktivniji uvjeti rada za roditelje s malom djecom kako bismo povećali broj zaposlenih majki i očeva. Moramo organizirati više podrške za prijelaz “iz škole na posao”. A oni koji izgube posao u srednjim 50-ima moraju dobijti priliku pronaći slično dobro plaćen posao kroz dokvalifikaciju. Ali samo to sve neće biti dovoljno, potrebni su nam i stručnjaci iz neeuropskih zemalja. Za to stvaramo najmoderniji imigracijski zakon. Prije kraja ove godine donijet ćemo potrebne zakone. Uvjeren sam da će se broj ljudi koji rade u Njemačkoj povećati, a time i stope rasta našeg gospodarstva", istaknuo je kancelar Scholz u razgovoru za Bild am Sonntag.