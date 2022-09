'OD SVIH SRAMOTNIH STVARI...' / Pogledajte snimku: Kanadski premijer umislio da je slavuj pa zapjevao Bohemian Rhapsody i doživio lavinu kritika

U videu koji kruži društvenim mrežama Trudeau pjeva poznate stihove 'easy come, easy go, little high, little low' i 'any way the wind blows' iz 'Bohemian Rhapsody' britanskog rock benda Queen