Obavještajna agencija Kanade zaključila je da se Kina miješala u njezine parlamentarne izbore, pokazala je službena istraga čiji su zaključci objavljeni u ponedjeljak.

Kanadska obavještajna agencija CSIS tvrdi da se Kina miješala u izbore 2019. i 2021. godine. Oba puta pobijedila je Liberalna stranka premijera Justina Trudeaua.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On je pod pritiskom oporbenih zastupnika zabrinutih zbog medijskih napisa o mogućoj ulozi Kine imenovao komisiju koja je istražila inozemno miješanje u demokratski proces. Komisiji je u ponedjeljak pokazan dio briefinga CSIS-a iz veljače 2023. godine.

"Znamo da se Narodna Republika Kina tajno i prijevarno miješala u izbore 2019. i 2021.”, stajalo je na jednom od prikazanih isječaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U oba slučaja te aktivnosti inozemnog utjecaja bile su pragmatične te prvenstveno usredotočene na podršku onima koji su se smatrali prokineski ili neutralno nastrojenima” prema vladi u Pekingu.

Kineski utjecaj

Erin O'Toole, čelnik konzervativaca tijekom kampanje 2021., tvrdi da je njegova stranka zbog kineskog utjecaja izgubila do devet mjesta u parlamentu, no dodao je kako to nije drastično promijenilo smjer izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

CSIS procjenjuje kako su „državni akteri” mogli uspješno utjecati na izborni proces u Kanadi jer za to nema pravnih ili političkih posljedica.

Obavještajni analitičari i konzervativci smatraju da Trudeauova vlada nije učinila dovoljno u borbi protiv kineskog utjecaja. Kanadski premijer u srijedu će stoga svjedočiti pred komisijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konzervativci, tradicionalno stroži prema Kini od liberala, 2021. su vodili kampanju na platformi koja je osuđivala tretman Pekinga prema manjini Ujgura te je pozivala na zabranu tvrtke Huawei u 5G mreži.

Prema popisu stanovništva iz 2021., Kanada je dom za oko 1,7 milijuna stanovnika kineskog podrijetla koji čine oko 5 posto populacije.