Autohtono pleme objavilo je u četvrtak otkriće novih 750 neimenovanih grobova na mjestu nekadašnjeg internata što je ponovo šokiralo Kanadu razotkrivši djelić kalvarije koju su prolazila djece autohtonog stanovništva u katoličkim školama za asimiliaciju.

"Istraživanja smo počeli georadarom 2. lipnja i do jučer smo pronašli 751 neobilježen grob", rekao je čelnik Cadmus Delomre.

Riječ je o novom otkriću u općini Marieval na zapadu zemlje, drugom u manje od mjesec dana. "To nije masovna grobnica, to su neidentificirani grobovI", rekao je i objasnio "Neki su možda i mogli biti identificirani, no predstavnici Katoličke crkve uklonili su nadgrobne ploče", što je u Kanadi kriminalni čin.

Priopćenjem se u četvrtak oglasio i premijer Justin Trudeau izrazivši porukom da Kanada mora izvući pouke iz svoje prošlosti i krenuti putem pomirbe.

Iskapanja počela krajem svibnja

Iskapanja oko nekadašnje škole u Marievalu počela su krajem svibnja nakon otkrića ostataka 215 učenika zakopanih na mjestu nekadašnjeg internata za djecu autohtonog stanovništva Kamloops u Britanskoj Kolumbiji, najzapadnijoj pokrajini Kanade.

Predsjednik Federacije suverenih autohtonih nacija Saskatchewana, Bobby Cameron, osudio je "zločin protiv čovječnosti, agresiju protiv autohtonih naroda". "Jedini zločin koji su oni počinili jest što su se rodili kao autohtoni stanovnici", rekao je i pozvao Crkvu da surađuje u istrazi.

"Pronaći ćemo još ostatka i nećemo se zaustaviti sve dok ne pronađemo ostatke sve djece", rekao je.

Kulturni genocid

Oko 150.000 djece amerindijanaca, mestisa, eskima bilo je prisilno izdvajano iz svojih obitelji i zatvarano u 139 internata diljem zemlje gdje su im prekidali svaku vezu s roditeljima, s materinskim jezikom i kulturom. Takva se praska provodila sve do kasnih 1990-ih godina.

Mnoga su djeca bila izložena zlostavljanju, silovanju i pothranjenosti, u onome što je Komisija za istinu i pomirenje 2015. nazvala "kulturnim genocidom."

Otkriće je izazvalo golem šok u Kanadi i bivši polaznici dobili su priliku da progovore o užasu koji su prošli.

U internat Marieval na istoku Saskatchewana dovodili su autohtonu djecu od 1899.do 1997., a dvije godine poslije je srušen.

Za televiziju CBC, bivši štićenik internata Marieval, Barry Kennedy ocijenio je da je to otkriće tek vrh ledenog brijega. "U tim smo školama iskusili silovanje. Iskusili smo nasilne udarce. Iskusili smo stvari koje se u našim obiteljima nisu smatrale normalnima", rekao je.